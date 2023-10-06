Никита Серебряков: «Санкт-Петербург – потрясающий город, много что можно сделать для ребенка, семьи. В Эрмитаж сходим обязательно!»

Никита Серебряков сообщил, что намерен посетить Эрмитаж.

4 октября Серебряков перешел в СКА из «Адмирала».

– Вы подписали контракт со СКА на четыре года? Как решаете бытовые вопросы по переезду в Санкт-Петербург?

– Жена в этом вопросе обязательно поможет. Она сейчас смотрит квартиры, и больше она будет этим заниматься. А для меня самое главное – влиться в коллектив, набрать форму, выигрывать матчи. И дальше все будет отлично.

Это потрясающий город, много что можно сделать и для ребенка, и для семьи. Я думаю, что все получится, все будет у нас отлично.

– Вы много раз были в Санкт-Петербурге. Но как же ни разу еще не зашли в Эрмитаж?

– У меня родился ребенок, много времени провожу с ним. С малышом, наверное, будет не совсем удобно туда идти. А теперь он подрос, уже четыре года. Может, заинтересуется высоким искусством? Мы в Эрмитаж сходим обязательно! – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.

СКА забрал лучшего вратаря лиги (а еще права на японца и корейца) у «Адмирала». И почти ничего не отдал взамен