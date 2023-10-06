Серебряков о желании снова стать лучшим вратарем КХЛ: «Сейчас это второстепенная задача. Главное – выиграть Кубок Гагарина»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Матч ТВ Хоккей

Никита Серебряков сообщил, что хотел бы снова стать лучшим вратарем КХЛ.

Он был признан лучшим голкипером сезона-2022/23 в Фонбет Чемпионате КХЛ.

4 октября Серебряков перешел в СКА из «Адмирала». 

– Наблюдая за СКА со стороны, сильно ли там отличается построение защиты, чем в «Адмирале»? Нужно ли вам сильно перестраиваться?

– Сейчас выйдем на лед, посмотрим. Это уже внутри команды надо изучать, а не со стороны. Понятно, что в СКА совсем все другое. Тут своя кухня, своя специфика.

– Является ли вашей большой задачей стать еще раз лучшим вратарем КХЛ?

– Конечно, хотелось бы повторить такое. Но сейчас это второстепенная задача. Самое главное – выиграть Кубок Гагарина. А остальное уже – посмотрим.

Думаю, что если завоюем Кубок Гагарина, то ты автоматически становишься как минимум претендентом на лучшего вратаря. Шансы будут выше, – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.

СКА забрал лучшего вратаря лиги (а еще права на японца и корейца) у «Адмирала». И почти ничего не отдал взамен

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2 комментария

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Caniball
Выиграть кубок, когда во главе Ротенберг - это утопия!
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Михаил Качалов
Никита мне кажется что с этим тренером кубок тебе не выиграть, а так желаю тебе удачи
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