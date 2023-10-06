Серебряков о том, что не играл за «Адмирал» перед обменом в СКА: «Никаких забастовок не было, с руководством не ругался. Было небольшое повреждение»

Теги СКА травмы КХЛ Никита Серебряков Адмирал Матч ТВ Хоккей

Никита Серебряков заявил, что не бастовал перед обменом из «Адмирала» в СКА.

– Почему вы не играли за «Адмирал» с 21 сентября?

– У меня было небольшое повреждение, которое я получил в матче с «Куньлунем». Но уже начал тренироваться, мог сыграть 30 сентября с «Автомобилистом». Но тренеры решили, что я недостаточно готов. А так я должен был выйти на домашнюю игру с «Ладой» 5 октября.

– Правда ли, что вы сами отказывались играть за «Адмирал», пока вас не обменяют? Была ли это форма забастовки?

– Вообще нет, ни в коем случае. Это было только повреждение. Я хотел как можно быстрее восстановиться. Работал с докторами, с тренером по физподготовке. Наоборот, я старался выйти в матче как можно быстрее.

Я не ругался с руководством «Адмирала». Мы, наоборот, пришли к общему знаменателю, пожали друг другу руки. У нас отличные отношения, и никаких забастовок не было.

– Правда ли, что «Адмирал» обещал обменять вас сразу после сентябрьских губернаторских выборов, и этот срок все держали в уме?

– Честно говоря, я об этом особо не думал. Сезон начался, тем более не так удачно, как мы хотели. Я больше думал об играх, а там уже будь что будет. Я не обращал внимания на всякие слухи и разное движение. Просто готовился к игре и хотел принести пользу команде, – сказал Серебряков

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1 комментарий

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Hitgoe Himgob
Конечно, Никит
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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