Серебряков о том, что не играл за «Адмирал» перед обменом в СКА: «Никаких забастовок не было, с руководством не ругался. Было небольшое повреждение»

Никита Серебряков заявил, что не бастовал перед обменом из «Адмирала» в СКА.

– Почему вы не играли за « » с 21 сентября?

– У меня было небольшое повреждение, которое я получил в матче с «Куньлунем». Но уже начал тренироваться, мог сыграть 30 сентября с «Автомобилистом». Но тренеры решили, что я недостаточно готов. А так я должен был выйти на домашнюю игру с «Ладой» 5 октября.

– Правда ли, что вы сами отказывались играть за «Адмирал», пока вас не обменяют? Была ли это форма забастовки?

– Вообще нет, ни в коем случае. Это было только повреждение. Я хотел как можно быстрее восстановиться. Работал с докторами, с тренером по физподготовке. Наоборот, я старался выйти в матче как можно быстрее.

Я не ругался с руководством «Адмирала». Мы, наоборот, пришли к общему знаменателю, пожали друг другу руки. У нас отличные отношения, и никаких забастовок не было.

– Правда ли, что «Адмирал» обещал обменять вас сразу после сентябрьских губернаторских выборов, и этот срок все держали в уме?

– Честно говоря, я об этом особо не думал. Сезон начался, тем более не так удачно, как мы хотели. Я больше думал об играх, а там уже будь что будет. Я не обращал внимания на всякие слухи и разное движение. Просто готовился к игре и хотел принести пользу команде, – сказал .

СКА забрал лучшего вратаря лиги (а еще права на японца и корейца) у «Адмирала». И почти ничего не отдал взамен