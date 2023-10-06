Чивилев может покинуть «Нефтехимик», он интересен нескольким клубам Востока. У форварда сложные отношения с Леонтьевым («Бизнес Online»)

Нападающий Андрей Чивилев может покинуть «Нефтехимик».

Как сообщает «Бизнес Online», форвардом активно интересовался один из топ-клубов Востока. Интерес к нему также сохраняют еще несколько команд из конференции.

По данным издания, у нападающего сложные отношения с главным тренером «Нефтехимика» Олегом Леонтьевым.

В этом Фонбет Чемпионате КХЛ Чивилев провел 13 матчей и отметился 3 передачами при показателе полезности «-5».

Ранее сообщалось, что у Леонтьева также конфликт с нападающим Энтони Камарой.

Камара хочет обмена из «Нефтехимика» из-за конфликта с Леонтьевым. Форвард набрал 5 очков в 12 матчах сезона