Чивилев может покинуть «Нефтехимик», он интересен нескольким клубам Востока. У форварда сложные отношения с Леонтьевым («Бизнес Online»)
Нападающий Андрей Чивилев может покинуть «Нефтехимик».
Как сообщает «Бизнес Online», форвардом активно интересовался один из топ-клубов Востока. Интерес к нему также сохраняют еще несколько команд из конференции.
По данным издания, у нападающего сложные отношения с главным тренером «Нефтехимика» Олегом Леонтьевым.
В этом Фонбет Чемпионате КХЛ Чивилев провел 13 матчей и отметился 3 передачами при показателе полезности «-5».
Ранее сообщалось, что у Леонтьева также конфликт с нападающим Энтони Камарой.
Камара хочет обмена из «Нефтехимика» из-за конфликта с Леонтьевым. Форвард набрал 5 очков в 12 матчах сезона
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