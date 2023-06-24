Директор «Нефтехимика»: «Идет активная работа для замещения Порядина и Лещенко. Это будут легионер и хоккеист, который уже играл в России, Казахстане, Беларуси»

Теги Нефтехимик КХЛ Энтони Камара Вячеслав Лещенко Павел Порядин Андрей Чивилев Рауль Якупов Хоккей

Директор «Нефтехимика» рассказал о селекционной работе клуба.

«На сегодняшний день у нас идет активная работа – и она уже на завершающей стадии – для замещения на позиции ушедших Порядина и Лещенко. Это будут один легионер, а второй – игрок, который уже играл в России, Казахстане, Беларуси.

Ко всему прочему, нам удалось сохранить большинство хоккеистов основы. Мы считаем, у нас довольно ровная по уровню команда и делать ставку не только на оставшихся Чивилева или Камару, но и другие наши ребята являются лидерами.

Мы рассчитываем на каждого игрока нашей команды. Например, у нас отлично вписался в состав и проявил себя в плей-офф Рауль Якупов. Хорошо проявляют себя другие молодые хоккеисты», – сказал Игорь Викторович Ларионов.

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