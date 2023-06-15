Чивилев о плей-офф: «Нефтехимик» ни в чем не уступал «Ак Барсу». Но мы не смогли справиться с их большинством, к сожалению»

Андрей Чивилев считает, что «Нефтехимик» ни в чем не уступал «Ак Барсу» в плей-офф.

Клуб из Нижнекамска уступил со счетом 2-4 в серии.

– Расскажи про первый матч серии плей-офф, в котором ты оформил дубль. После твоего победного гола в овертайме «Нефтехимик» повел в серии. И несмотря на то, что «Ак Барс» не прошли, это была весомая заявка, что просто так «волки» не сдадутся! Особенно интересно о том самом моменте, когда Порядин подслушал игроков «Ак Барса» и через несколько секунд ты с его передачи забил гол.

– Много было скептиков, говорили, что мы для «Ак Барса» будем легкой прогулкой. Такие разговоры только подстегивали, хотелось доказать обратное.

Серия как раз и доказала, что мы ни в чем не уступали «Ак Барсу», но, к сожалению, не смогли справиться с их большинством.

А с Пашей мы сами после игры посмеялись над удачным кадром.

– А гол в овертайме в этой же игре?

– Это непередаваемые эмоции, победный гол в очень важной игре. Внутри просто все ликовало!

– В жизни ты производишь впечатление очень спокойного, уравновешенного человека. Но если вспомнить твой бой с Радуловым, тебе впору выступать в ММА! Насколько ты разный в жизни и на льду?

– В жизни я действительно спокойный и уравновешенный. А на льду начинает все закипать, не хочется никому уступать и проигрывать. Не всегда видно это внешне, но внутри именно так.

– Сам можешь стать зачинщиков драки?

– Не, это вряд ли. Вот вступиться за партнера – это пожалуйста, а первым обычно не начинаю. У меня немного другая работа, – сказал нападающий «Нефтехимика» Чивилев.