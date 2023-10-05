Камара хочет обмена из «Нефтехимика» из-за конфликта с Леонтьевым. Форвард набрал 5 очков в 12 матчах сезона

Теги Нефтехимик возможные переходы КХЛ Олег Леонтьев Энтони Камара Хоккей

Энтони Камара изъявил желание покинуть «Нефтехимик».

У канадского нападающего случился конфликт с главным тренером команды Олегом Леонтьевым, об этом сообщил «Бизнес Online».

Отмечается, что хоккеист потребовал обмен из «Нефтехимика».

Энтони Камара набрал 5 (2+3) очков при полезности «минус 7» в 12 матчах чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. Среднее игровое время – 16:54.

Это второй сезон для форварда под руководством Леонтьева. Камара набрал 31 (14+17) балл за результативность в прошлом сезоне.

1 комментарий

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newyork13
В ска и смена гражданства. Нормальный Камаров будет
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+4
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