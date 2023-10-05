Камара хочет обмена из «Нефтехимика» из-за конфликта с Леонтьевым. Форвард набрал 5 очков в 12 матчах сезона
Энтони Камара изъявил желание покинуть «Нефтехимик».
У канадского нападающего случился конфликт с главным тренером команды Олегом Леонтьевым, об этом сообщил «Бизнес Online».
Отмечается, что хоккеист потребовал обмен из «Нефтехимика».
Энтони Камара набрал 5 (2+3) очков при полезности «минус 7» в 12 матчах чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. Среднее игровое время – 16:54.
Это второй сезон для форварда под руководством Леонтьева. Камара набрал 31 (14+17) балл за результативность в прошлом сезоне.
1 комментарий