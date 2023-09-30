Владелец «Миннесоты» о новом контракте Зукарелло: «У них с Капризовым хорошая химия, они доверяют друг другу. Хочется, чтобы эти ребята остались вместе»

Владелец «Миннесоты» высказался об игре Кирилла Капризова с Матсом Зукарелло.

Крэйг Липолд заявил, что химия Зукарелло с партнером по звену Капризовым стала важным фактором при продлении контракта с норвежцем.

«Так и есть. Все имеет значение. У них очень хорошая химия, они усердно работают над этим, они доверяют друг другу.

Я был бы нечестен, если бы не сказал вам, что это важная часть того, почему он важен для нашей команды, потому что у них хорошая химия, и хочется, чтобы эти ребята остались вместе», – сказал владелец «Уайлд» Крэйг Липолд.

Капризов о Зукарелло: «Великолепный игрок, отличный парень. Всегда всем помогает – и за пределами льда»