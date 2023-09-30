Владелец «Миннесоты» о новом контракте Зукарелло: «У них с Капризовым хорошая химия, они доверяют друг другу. Хочется, чтобы эти ребята остались вместе»

Теги Миннесота НХЛ Крэйг Липолд Матс Зукарелло Асен Кирилл Капризов Хоккей

Владелец «Миннесоты» высказался об игре Кирилла Капризова с Матсом Зукарелло.

Крэйг Липолд заявил, что химия Зукарелло с партнером по звену Капризовым стала важным фактором при продлении контракта с норвежцем.

«Так и есть. Все имеет значение. У них очень хорошая химия, они усердно работают над этим, они доверяют друг другу.

Я был бы нечестен, если бы не сказал вам, что это важная часть того, почему он важен для нашей команды, потому что у них хорошая химия, и хочется, чтобы эти ребята остались вместе», – сказал владелец «Уайлд» Крэйг Липолд

Капризов о Зукарелло: «Великолепный игрок, отличный парень. Всегда всем помогает – и за пределами льда»

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