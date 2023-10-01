Владелец «Миннесоты» хочет продлить контракт с Капризовым: «Особенный игрок, ему здесь нравится. Мы готовы платить ему как элите»

Теги Миннесота НХЛ Крэйг Липолд Кирилл Капризов Хоккей

Владелец «Миннесоты» рассказал о желании продлить контракт с Кириллом Капризовым.

«Я бы солгал вам, если бы этого не было у нас на уме. Кирилл – особенный игрок, и мы хотим, чтобы он поверил, что мы построим команду уровня Кубка Стэнли. И он – очень важная часть нашего будущего, но только в том случае, если он останется. 

У нас с Кириллом прекрасные отношения. Я думаю, ему здесь нравится. Сейчас он учится говорить по-английски. Он становится все более американизированным. Он хороший парень, очень хороший парень. И мы должны быть уверены, что, когда подойдет время подписывать новый контракт, это будет долгосрочное соглашение.

Его статистика потребует, чтобы ему платили как элитному игроку, и мы будем готовы к этому», – сказал владелец «Уайлд» Крэйг Липолд. 

Капризов играет за «Миннесоту» с сезона-2020/21. Действующий контракт форварда рассчитан до конца сезона-2025/26. 

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6 комментариев

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Михаил Опякин
И хорошими игроками окружите
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антон смирнов
Ответ Mephi027
Он и есть элитный игрок Если наконец научится и заговорит, будет носить нашивку А.
В выставочных матчах играл с литерой "А".
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Назар Игорь
Наконец-то поняли.
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Mephi027
Он и есть элитный игрок

Если наконец научится и заговорит, будет носить нашивку А.
0
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Under
Ответ Mephi027
Он и есть элитный игрок Если наконец научится и заговорит, будет носить нашивку А.
так он же так и сказал
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Mephi027
Ответ антон смирнов
В выставочных матчах играл с литерой "А".
Круто
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