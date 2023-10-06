СКА может обменять вратаря Николаева в «Авангард» (Михаил Зислис)

Теги Авангард СКА возможные переходы Сергей Звягин КХЛ Роман Ротенберг Никита Серебряков Василий Демченко Дмитрий Николаев Артемий Плешков Хоккей

СКА может обменять вратаря Дмитрия Николаева в «Авангард».

23-летний голкипер не провел ни одного матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. В прошлом сезоне в его активе было 42 игры в регулярном чемпионате (92,9% сэйвов, коэффициент надежности 1,98).

«Пока не знаю, найдут ли стороны общий язык и какой может быть компенсация со стороны омского клуба. Но я вижу в потенциальной сделке сплошные плюсы для всех участников, поэтому она мне очень нравится.

С приобретением Никиты Серебрякова и с учетом прогресса Артемия Плешкова с Николаевым можно расстаться. СКА в данном случае глобально ничего не теряет, а еще может приобрести ценный актив. Нет смысла вести себя как собака на сене и портить людям карьеру.

Роман Ротенберг в этом плане в последнее время поступает грамотно с человеческой точки зрения, спокойно отпуская не подошедших под его требования игроков.

Для самого Николаева это тоже плюс – появляется возможность перезагрузки. Он очень здорово начал прошлый сезон, но после подписания нового контракта объективно сбавил. Потенциал у него по-прежнему высокий, а сам голкипер еще молод.

Наконец, «Авангарду» качественный вратарь в текущей ситуации тоже очень пригодится. Сергей Звягин со своим мастерством и опытом способен вернуть молодого голкипера на прежний уровень. С дуэтом Демченко – Николаев «Авангард» будет чувствовать себя более спокойно», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале. 

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7 комментариев

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Аризона Койотис
По лесной стране гуляет славный парень - Робин Гуд! То есть, простите, Рома Ротенберг! Он гребет активы, а потом распределяет их по всей КХЛ!
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Иван Буренков
Логично,что Николаеву нужно покидать СКА,если он хочет играть,а не сидеть в ротации
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Венер Кучербаев
похоже, Ротенберг ещё и наварится на обмене Серебрякова. Адмиралу отдал почти ничего, а с Авангарда получит что-то реально стоящее. как минимум, отобьёт затраты.
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Михаил Опякин
Ротенберг от слова ротация
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Дмитрий9779
И ни слова почему сдал Николаев.
Ладно,если так то удачи в дальнейшей карьере!
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ТимТалер
Красная машина барахлит. Пошли обмены )
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