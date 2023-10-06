СКА может обменять вратаря Николаева в «Авангард» (Михаил Зислис)

СКА может обменять вратаря Дмитрия Николаева в «Авангард».

23-летний голкипер не провел ни одного матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. В прошлом сезоне в его активе было 42 игры в регулярном чемпионате (92,9% сэйвов, коэффициент надежности 1,98).

«Пока не знаю, найдут ли стороны общий язык и какой может быть компенсация со стороны омского клуба. Но я вижу в потенциальной сделке сплошные плюсы для всех участников, поэтому она мне очень нравится.

С приобретением и с учетом прогресса с можно расстаться. в данном случае глобально ничего не теряет, а еще может приобрести ценный актив. Нет смысла вести себя как собака на сене и портить людям карьеру.

Роман Ротенберг в этом плане в последнее время поступает грамотно с человеческой точки зрения, спокойно отпуская не подошедших под его требования игроков.

Для самого Николаева это тоже плюс – появляется возможность перезагрузки. Он очень здорово начал прошлый сезон, но после подписания нового контракта объективно сбавил. Потенциал у него по-прежнему высокий, а сам голкипер еще молод.

Наконец, « » качественный вратарь в текущей ситуации тоже очень пригодится. Сергей Звягин со своим мастерством и опытом способен вернуть молодого голкипера на прежний уровень. С дуэтом Демченко – Николаев «Авангард» будет чувствовать себя более спокойно», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.