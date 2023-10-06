Крикунов о Серебрякове в СКА: «Ротенберг ищет вратаря, который будет спасать все время. Но таких нет. У Воробьева в «Ладе» оборона играла здорово»

Владимир Крикунов высказался о вратарской чехарде в СКА.

– Есть ли, на ваш взгляд, у проблемы во вратарской линии? Клуб приобрел еще одного вратаря – из «Адмирала». Это уже пятый голкипер за месяц.

– Роман Борисович ищет вратаря, который будет спасать все время. Но нет таких, которые не пропускают, все время от времени, к сожалению, ошибаются. Но хорошо бы такого иметь (смеется). Голкиперу тоже надо помогать.

Вот Петр Ильич Воробьев работал в «Ладе», у него все вратари были классные. Любого брал, и они становились непробиваемыми. А как только из Тольятти уезжали, ничего от них не оставалось. А почему?

– Дело во всей команде?

– Да, оборона играла здорово. Поэтому и вратарю легко, когда рядом с ним такие партнеры, чувствует себя нормально. А когда никто не помогает, из любого мастера можно сделать плохого. Но это касается не только вратарей, но и остальных хоккеистов, – сказал заслуженный тренер России.

СКА забрал лучшего вратаря лиги (а еще права на японца и корейца) у «Адмирала». И почти ничего не отдал взамен