Серебряков о переходе в СКА: «Новые впечатления, цели и задачи. Новая жизнь! Чувствую огромный подъем»

Никита Серебряков высказался после перехода в СКА из «Адмирала».

– Впечатления только положительные! Очень рад, что это случилось. Для меня переход в такую сильную команду, как СКА – настоящий вызов. Прекрасные эмоции.

Эмоциональная составляющая действительно большая – новые впечатления, новые цели и задачи. Новая жизнь! Чувствую огромный подъем. Такой переход – это возможность что-то пересмотреть, понять, обдумать.

– Что знаете о клубе и системе СКА?

– Знаю многое. Я ведь уже был в сборной «России 25». На всех матчах были полные трибуны, турне по регионам получилось замечательным. Для меня было очень важно сыграть за сборную. Конечно, общался с ребятами, сейчас у меня в СКА много друзей. Поработал с тренерским штабом, , знаю все требования, знаю систему игры команды. Понимаю, чего от меня будут ожидать.

– Что знаете о Петербурге? Приходилось ли бывать здесь в неигровое время?

– Петербург – это культурная столица, город с огромной историей. Здесь много достопримечательностей, много парков – будет куда сходить с женой и ребенком. Прекрасный город. Мне интересно познакомиться с ним поближе.

У меня теща работает в Петербурге – летом часто приезжали к ней в гости. Плюс я был на сборах у Рашита Давыдова, когда он проводил их в «Хоккейном городе». Много где был, но до Эрмитажа пока не дошел.

– С кем из команды знакомы? Важно ли, что – не чужой для вас тренер, отвечает за вратарскую линию в клубе?

– Почти со всеми ребятами уже знаком. Со многими играл вместе, с другими в сборной познакомился. Знаю почти всю команду. Это потрясающий коллектив. Будет очень интересно.

То, что в СКА уже работает Юрий Ключников, – очень важный момент для меня. Считаю, что мы с ним нашли ключ друг к другу. Провели с ним очень сильную работу за два года в « ». Очень рад, что снова будем сотрудничать, но уже в таком топ-клубе СКА. Теперь станем трудиться над совсем другими задачами. Для меня это очень важно.

– Что скажете болельщикам СКА?

– Дорогие болельщики СКА, мне очень приятно перейти в ваш клуб. Совсем скоро домашние игры – тогда мы познакомимся поближе. В Петербурге всегда приятно играть – это что-то невероятное. На всех играх аншлаги, всегда по 12 тысяч зрителей. Знаете, я не люблю играть при тишине, как в театре. Обожаю, когда от трибун идут эмоции, шум.

В Ледовом потрясающая атмосфера. Впечатляет, как болельщики поют гимн – это что-то невероятное, аж дух захватывает! Очень рад играть за СКА и из-за того, что у клуба такая поддержка.

Хочу сказать огромное спасибо и болельщикам «Адмирала». Они были со мной на протяжении пяти лет. Приезжали в аэропорт, встречали, поддерживали даже во время нелучших отрезков жизни команды. Благодарен за веру и любовь. Мы всегда это чувствовали, – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.