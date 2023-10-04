Дементьев о Серебрякове: «СКА обладает самым большим обменным фондом игроков в КХЛ. Если они решили кого-то увидеть в своем составе, это произойдет»

Алексей Дементьев высказался о переходе Никиты Серебрякова в СКА из «Адмирала».

В результате обмена в «Адмирал» перешел нападающий Никита Аноховский. Вратарь Сергей Иванов и форвард будут выступать за клуб на правах аренды до конца сезона. Команда также получила права на защитника системы «Вегаса» Даниила Мироманова и денежную компенсацию.

«На сегодняшний день СКА обладает, пожалуй, самым большим в лиге обменным фондом игроков, плюс финансовые возможности. Глядя на компенсацию, понимаешь, что если уж они решили кого-то увидеть в своем составе, то это произойдет, так как их предложению сложно будет отказать.

Бучельников едет в аренду – это очень хороший ход для обеих организаций: быстрый, техничный и продуктивный нападающий получит игровую практику на уровне . Игрок стиля Тамбиева, так что там все должно срастись.

Серебряков перебирается на берега Невы, где у него будет шанс проявить все свои лучшие качества, которые он приобрел к своим годам. Возможна некоторая нервозность в стане вратарей, так как и Плешков заслужил свое место в воротах. Будем надеяться, что тренер вратарей СКА Юрий Ключников уравновесит возможные проблемы», – сказал хоккейный агент и эксперт .

«Адмирал» получил от СКА около 100 млн рублей. Клуб расторг контракт с Серебряковым перед обменом и выплатил ему зарплату. Чистая прибыль – около 60 млн («Матч ТВ»)