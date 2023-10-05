Ротенберг о Серебрякове: «Никита понимает, куда идет и для чего. Мы уже работали вместе, он знает нашу систему»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Никита Серебряков Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал переход Никиты Серебрякова в СКА.

«В первую очередь сыграло желание самого Никиты перейти в СКА. Он понимает, куда идет и для чего.

Мы уже работали вместе, он знает нашу систему, понимает все детали нашей игры, ему не надо вливаться.

Все игры в сборной России мы с ним выиграли – это хороший знак», – сказал тренер СКА.

СКА забрал лучшего вратаря лиги (а еще права на японца и корейца) у «Адмирала». И почти ничего не отдал взамен
 

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6 комментариев

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Михаил Опякин
Система "Можно всех посмотреть"
+4
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Вадим Абдуллин
"Он даст нам опыта в перелетах, которого набрался в Адмирале. Это часть того иммунитета, которого не хватало нашей системе"
+3
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+3
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Vladimir Kotelevskiy
мне кажется он уже Артету переплюнул с его доминированием
+1
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Мэй Касахара
Да все уже поняли, что это за система
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ЧакЧак
верим !
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diadiasasha59
Система такова,что Серебряков плавно окажется в Ладе или в Сочи,это повышение точно,т.к. они получше СКА играют.
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