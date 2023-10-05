Ротенберг о Серебрякове: «Никита понимает, куда идет и для чего. Мы уже работали вместе, он знает нашу систему»
Роман Ротенберг прокомментировал переход Никиты Серебрякова в СКА.
«В первую очередь сыграло желание самого Никиты перейти в СКА. Он понимает, куда идет и для чего.
Мы уже работали вместе, он знает нашу систему, понимает все детали нашей игры, ему не надо вливаться.
Все игры в сборной России мы с ним выиграли – это хороший знак», – сказал тренер СКА.
СКА забрал лучшего вратаря лиги (а еще права на японца и корейца) у «Адмирала». И почти ничего не отдал взамен
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