Ротенберг о Серебрякове: «Никита понимает, куда идет и для чего. Мы уже работали вместе, он знает нашу систему»

Роман Ротенберг прокомментировал переход Никиты Серебрякова в СКА.

«В первую очередь сыграло желание самого перейти в СКА. Он понимает, куда идет и для чего.

Мы уже работали вместе, он знает нашу систему, понимает все детали нашей игры, ему не надо вливаться.

Все игры в сборной России мы с ним выиграли – это хороший знак», – сказал тренер СКА.

СКА забрал лучшего вратаря лиги (а еще права на японца и корейца) у «Адмирала». И почти ничего не отдал взамен

