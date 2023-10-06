«Авангард» не рассматривает вариант с отставкой Кравеца («Чемпионат»)

«Авангард» не рассматривает вариант с отставкой главного тренера Михаила Кравеца.

Омский клуб под руководством 59-летнего специалиста идет на текущем 6-м месте в Восточной конференции с 16 очками в 13 играх.

В последних 7 матчах у « » 5 поражений.

Сообщается, что команда под руководством готовится к домашней серии, никаких других вариантов руководство не рассматривает.

Соперниками команды в 4 подряд играх в Омске станут «Трактор», «Металлург», московское «Динамо» и «Локомотив».