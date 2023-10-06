«Авангард» не рассматривает вариант с отставкой Кравеца («Чемпионат»)

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

«Авангард» не рассматривает вариант с отставкой главного тренера Михаила Кравеца.

Омский клуб под руководством 59-летнего специалиста идет на текущем 6-м месте в Восточной конференции с 16 очками в 13 играх. 

В последних 7 матчах у «Авангарда» 5 поражений. 

Сообщается, что команда под руководством Кравеца готовится к домашней серии, никаких других вариантов руководство не рассматривает.

Соперниками команды в 4 подряд играх в Омске станут «Трактор», «Металлург», московское «Динамо» и «Локомотив». 

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5 комментариев

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Иван Голинько
после этой серии, и будет наверное принято решение
+6
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+6
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Ыжык
О чем я и говорю. Руководство некомпетентно, генмен не амбициозен, тренер бесперспективный. Болото.
+3
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Muslim ogly
Идут по пути прошлогоднего Трактора.
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Михаил Опякин
Значит точно уволят
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Знатный стахановец
В мемуарах распишет, что, как и почему не получилось. 🤔
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