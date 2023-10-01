Кравец о 4:3 с «Куньлунем»: «Сделали все, что я обещал. Может быть с натяжкой, тяжело, но пусть будет такая первая победа»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Куньлунем».

Омская команда одержала победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:3 от).

«Большое спасибо болельщикам, которые снова приехали на матч с огромной верой. Все, что я обещал – сделали. Может быть с натяжкой, тяжело, но пусть будет такая первая победа.

Проявили и мужество, и характер, да, были ошибки, но те кто ошибался, они и шайбу потом на себя ловили, и голы забивали. Команда возвращается, ребята друг с другом играют и делают это хорошо, особенно сегодня», – сказал .