Кравец о поражении 0:6: «Радует, что «Авангард» ложился под шайбу даже при таком счете. Это пойдет на пользу»

Михаил Кравец заявил о полезных эпизодах в игре «Авангарда».

«Авангард» проиграл московскому « » (0:6) в матче Фонбет чемпионата .

«После второго периода говорил команде, что такие удаления и игры неприемлемы для нашей команды.

Потому что те игроки, которые удалились, они больше нам нужны на площадке, а не на скамейке запасных.

Ну и, конечно, попросил ребят выстоять, что мы практически и сделали, и чтобы на протяжении третьего периода не сдавались, а продолжали двигаться вперед и старались забросить хотя бы для начала одну шайбу и изменить ситуацию.

И я считаю, что они старались бороться и все это делать. У нас были моменты, в которых можно было забить.

И радует, что даже при таком счёте в конце матча многие игроки ложились под шайбу и ловили ее на себя. Шулак лицом практически отбил шайбу.

Думаю, что это пойдет в копилку и пойдет на пользу. И в следующей игре борьба до конца изменит ситуацию», – сказал главный тренер « » .