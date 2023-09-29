Кравец о поражении 0:6: «Радует, что «Авангард» ложился под шайбу даже при таком счете. Это пойдет на пользу»
Михаил Кравец заявил о полезных эпизодах в игре «Авангарда».
«Авангард» проиграл московскому «Динамо» (0:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«После второго периода говорил команде, что такие удаления и игры неприемлемы для нашей команды.
Потому что те игроки, которые удалились, они больше нам нужны на площадке, а не на скамейке запасных.
Ну и, конечно, попросил ребят выстоять, что мы практически и сделали, и чтобы на протяжении третьего периода не сдавались, а продолжали двигаться вперед и старались забросить хотя бы для начала одну шайбу и изменить ситуацию.
И я считаю, что они старались бороться и все это делать. У нас были моменты, в которых можно было забить.
И радует, что даже при таком счёте в конце матча многие игроки ложились под шайбу и ловили ее на себя. Шулак лицом практически отбил шайбу.
Думаю, что это пойдет в копилку и пойдет на пользу. И в следующей игре борьба до конца изменит ситуацию», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
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