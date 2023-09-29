Кравец о 0:6 от «Динамо»: «Вышли воевать, первый период хороший. Нужно не делать глупых удалений, правильно играть в меньшинстве, продолжать все улучшать»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Динамо Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал поражение «Авангарда» в матче с «Динамо» (0:6).

«Опять хороший первый период. Вышли воевать, играть, делали все правильно. К сожалению, во втором периоде не забили в большинстве, а затем сами допустили нелепые удаления, зная, что «Динамо» очень хорошо играет в большинстве.

Конечно, нельзя шесть минут играть втроем и совершать такие нарушения. Естественно, будем над этим работать. Впереди еще три матча в поездке, будем готовиться к ним.

Что нам нужно исправлять, чтобы начать выигрывать? То, что я только что сказал. Нужно забивать голы, нужно не делать глупых удалений, чтобы не играть втроем и вчетвером. Нужно правильно играть в меньшинстве. И, в принципе, сегодня в меньшинстве были хорошие моменты, мы достаточно хорошо отыграли.

Ну и надо продолжать работать над моментами игры – единоборствами, подставлениями, добиваниями. Над всем нужно работать и продолжать все улучшать. Самое главное – нужно, чтобы внутри все понимали, что команда старается изменить эту ситуацию. И я думаю, что мы это сделаем», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

«Авангард» проиграл 4-й матч подряд. Клуб пропустил 11 голов в 2 последних играх

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9 комментариев

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KaizerSoze
Кажется, чтобы начать выигрывать, нужно сказать спасибо Михаилу Григорьевичу и попрощаться добрыми друзьями :)
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Сергей Орлов
Надо не воевать, а в хоккей играть. Посмотрите на Спартак, Торпедо, Северсталь и Сочи.
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Machine Head
Я не эксперт, конечно, тем более не мне обсуждать хоккей от Кравца. Но как болельщик скажу, что хоккей Авангарда не смотрибельный, без огонька. Такое ощущение , что атмосфера в команде не очень хорошая.
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Stan91_AVS
Авангард что за... твориться с тобой???
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Dinchik
Так много коментариев, ну прям вообще. Все болелы забили и ушли при 0:4 спать.
Спс динамо. Вы показали, что команда просто ноль. Настало пора перемен.
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RVC
Курьянова тренером надо Авангарду, не?
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ds_hawk
Хотя бы извинился что ли после такого унижения.
Команда неуправляемая абсолютно на данный момент.
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Machine Head
А кто у нас в лиге сейчас из тренеров на вольных хлебах ?.. Светлов , да Воробьев. Назаров уже давно превратился в говорящую голову . До уровня Хартли никто из них не вытянет. Если, только , Ротенберга переманить со всеми ассистентами.
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Max_ST
Ответ Stan91_AVS
Авангард что за... твориться с тобой???
черти продажные!
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