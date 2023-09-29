Кравец о 0:6 от «Динамо»: «Вышли воевать, первый период хороший. Нужно не делать глупых удалений, правильно играть в меньшинстве, продолжать все улучшать»

Михаил Кравец прокомментировал поражение «Авангарда» в матче с «Динамо» (0:6).

«Опять хороший первый период. Вышли воевать, играть, делали все правильно. К сожалению, во втором периоде не забили в большинстве, а затем сами допустили нелепые удаления, зная, что « » очень хорошо играет в большинстве.

Конечно, нельзя шесть минут играть втроем и совершать такие нарушения. Естественно, будем над этим работать. Впереди еще три матча в поездке, будем готовиться к ним.

Что нам нужно исправлять, чтобы начать выигрывать? То, что я только что сказал. Нужно забивать голы, нужно не делать глупых удалений, чтобы не играть втроем и вчетвером. Нужно правильно играть в меньшинстве. И, в принципе, сегодня в меньшинстве были хорошие моменты, мы достаточно хорошо отыграли.

Ну и надо продолжать работать над моментами игры – единоборствами, подставлениями, добиваниями. Над всем нужно работать и продолжать все улучшать. Самое главное – нужно, чтобы внутри все понимали, что команда старается изменить эту ситуацию. И я думаю, что мы это сделаем», – сказал главный тренер « » .

«Авангард» проиграл 4-й матч подряд. Клуб пропустил 11 голов в 2 последних играх