Кравец о 0:6 от «Динамо»: «Вышли воевать, первый период хороший. Нужно не делать глупых удалений, правильно играть в меньшинстве, продолжать все улучшать»
Михаил Кравец прокомментировал поражение «Авангарда» в матче с «Динамо» (0:6).
«Опять хороший первый период. Вышли воевать, играть, делали все правильно. К сожалению, во втором периоде не забили в большинстве, а затем сами допустили нелепые удаления, зная, что «Динамо» очень хорошо играет в большинстве.
Конечно, нельзя шесть минут играть втроем и совершать такие нарушения. Естественно, будем над этим работать. Впереди еще три матча в поездке, будем готовиться к ним.
Что нам нужно исправлять, чтобы начать выигрывать? То, что я только что сказал. Нужно забивать голы, нужно не делать глупых удалений, чтобы не играть втроем и вчетвером. Нужно правильно играть в меньшинстве. И, в принципе, сегодня в меньшинстве были хорошие моменты, мы достаточно хорошо отыграли.
Ну и надо продолжать работать над моментами игры – единоборствами, подставлениями, добиваниями. Над всем нужно работать и продолжать все улучшать. Самое главное – нужно, чтобы внутри все понимали, что команда старается изменить эту ситуацию. И я думаю, что мы это сделаем», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
«Авангард» проиграл 4-й матч подряд. Клуб пропустил 11 голов в 2 последних играх
Спс динамо. Вы показали, что команда просто ноль. Настало пора перемен.
Команда неуправляемая абсолютно на данный момент.