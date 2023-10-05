Экс-директору «Трактора» Шинину назначили штраф в 300 тысяч рублей по делу о наркотиках

Теги Трактор происшествия Александр Шинин КХЛ Хоккей

Александру Шинину назначили штраф в 300 тысяч рублей по уголовному делу.

В Центральном районном суде Челябинска бывшему спортивному директору «Трактора» по спортивному развитию Александру Шинину назначили штраф в 300 тысяч рублей по уголовному делу о наркотиках.

«Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу. Меру пресечения оставить прежней – подписку о невыезде, которую отменить после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебной коллегии Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления», – сказал рассмотревший дело председатель Центрального районного суда Денис Лекарь.

В прениях сторон гособвинитель запрашивал для Шинина три года лишения свободы условно.

Адвокаты настаивали на судебном штрафе. Обвиняемый от последнего слова отказался. Шинин и его адвокаты не планируют обжаловать это решение.

В июле Шинина задержали по делу о наркотиках. После этого клуб принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом.

Шинин – воспитанник челябинского хоккея. Он завершил карьеру в 2019 году. Защитник выступал за «Трактор», «Мечел» и «Северсталь».

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2 комментария

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Антон Некрасов
зато обычным людям впуливают по 2-3 года , а то и больше ..а тут штраф...тьфу мля
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Machine Head
Знать бы что такие нечистоты в хоккее работают. Нужна тотальная проверка перед принятием на работу, включая анализы на наркотические вещества, справка из МВД об отсутствии правонарушений с наркотическими веществами. Все, как положено по полной программе.
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