Шинин задержан по делу о наркотиках – у него нашли мефедрон. «Трактор» уволил его с поста директора по спортивному развитию

Теги Трактор происшествия Александр Шинин Алексей Волков отставки КХЛ контент Хоккей

«Трактор» уволил задержанного по делу о наркотиках директора по спортивному развитию.

Как сообщает «74.ру», бывшего капитана «Трактора» Александра Шинина задержали по делу о наркотиках. По предварительным данным, у него изъяли несколько граммов мефедрона.

Функционал Шинина в «Тракторе» до окончания поиска нового специалиста временно возьмет на себя генменеджер клуба Алексей Волков.

Шинин – воспитанник челябинского хоккея. Он завершил карьеру в 2019 году. Защитник выступал за «Трактор», «Мечел» и «Северсталь».

«Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках.

«Трактор» принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом», – говорится на сайте клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

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16 комментариев

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Павел Мельников
Разнюхал карьерные перспективы
+8
0
+8
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Radik_2.0
Ответ Александр Лабкович
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в принципе нет нормальных наркотиков)
+11
-4
+7
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Serg Irk
Дорожная карта развития была воспринята буквально
+6
0
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#nikon
Всего себя отдавал работе, не выдержал напряжения...и вот
+5
0
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Hola Hola
Еще пару инцидентов с наркотой, и Челябинск можно будет награждать званием хоккейной наркостолицы Всея Руси. ))
+3
-1
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Тюменский медвежонок
Просто парень хотел хорошей жизни и радовался "белой полосе"...
+2
0
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Veld
Ответ Александр Лабкович
Комментарий удален модератором
есть очень много веществ куда более дегенеративных )
+1
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Александр Лабкович
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Ярик01
Как на такой должности можно на мефе или на соли сидеть.
0
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corvin15
Нашел он, чем себя занять, конечно.. Не трогайте эту дрянь, ничего там хорошего нет, цена тысячекратно выше, а чек предъявляется неминуемо
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Анна
Опять трактор опозорили.
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sfilatov13
Ответ Александр Лабкович
Комментарий удален модератором
ой не скажи, это мяу уже давно вытеснило колумбийский продукт в классе людей выше среднего
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Виктор Войнов
Ответ Radik_2.0
в принципе нет нормальных наркотиков)
А о наркотиках вы с какой точки зрения рассуждаете? УК РФ или медицинской ?
А то я бы с вами поспорил
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