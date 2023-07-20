Шинин задержан по делу о наркотиках – у него нашли мефедрон. «Трактор» уволил его с поста директора по спортивному развитию
«Трактор» уволил задержанного по делу о наркотиках директора по спортивному развитию.
Как сообщает «74.ру», бывшего капитана «Трактора» Александра Шинина задержали по делу о наркотиках. По предварительным данным, у него изъяли несколько граммов мефедрона.
Функционал Шинина в «Тракторе» до окончания поиска нового специалиста временно возьмет на себя генменеджер клуба Алексей Волков.
Шинин – воспитанник челябинского хоккея. Он завершил карьеру в 2019 году. Защитник выступал за «Трактор», «Мечел» и «Северсталь».
«Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках.
«Трактор» принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом», – говорится на сайте клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
А то я бы с вами поспорил