«Трактор» подтвердил тестирование руководства на запрещенные вещества: «У всех результат отрицательный»
«Трактор» заявил об отрицательных результатах тестирования на запрещенные вещества.
Ранее появилась информация, что руководство уральского клуба прошло тестирование на запрещенные вещества после ситуации с Александром Шининым.
«Вчера прошли тестирование. Результат у всех отрицательный», – сообщил генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
Напомним, что директора «Трактора» по спортивному развитию и экс-капитана челябинского клуба задержали по делу о наркотиках. После этого клуб принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом.
Шинин – воспитанник челябинского хоккея. Он завершил карьеру в 2019 году. Защитник выступал за «Трактор», «Мечел» и «Северсталь».
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