«Трактор» подтвердил тестирование руководства на запрещенные вещества: «У всех результат отрицательный»

«Трактор» заявил об отрицательных результатах тестирования на запрещенные вещества.

Ранее появилась информация, что руководство уральского клуба прошло тестирование на запрещенные вещества после ситуации с .

«Вчера прошли тестирование. Результат у всех отрицательный», – сообщил генеральный директор «Трактора» .

Напомним, что директора « » по спортивному развитию и экс-капитана челябинского клуба задержали по делу о наркотиках. После этого клуб принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом.

Шинин – воспитанник челябинского хоккея. Он завершил карьеру в 2019 году. Защитник выступал за «Трактор», «Мечел» и «Северсталь».