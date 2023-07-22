«Трактор» подтвердил тестирование руководства на запрещенные вещества: «У всех результат отрицательный»

Теги Трактор Александр Шинин Иван Савин КХЛ Хоккей

«Трактор» заявил об отрицательных результатах тестирования на запрещенные вещества.

Ранее появилась информация, что руководство уральского клуба прошло тестирование на запрещенные вещества после ситуации с Александром Шининым.

«Вчера прошли тестирование. Результат у всех отрицательный», – сообщил генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

Напомним, что директора «Трактора» по спортивному развитию и экс-капитана челябинского клуба задержали по делу о наркотиках. После этого клуб принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом.

Шинин – воспитанник челябинского хоккея. Он завершил карьеру в 2019 году. Защитник выступал за «Трактор», «Мечел» и «Северсталь».

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