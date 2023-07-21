Шинина отпустили под обязательство о явке. Он был задержан по делу о наркотиках («КП»)

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Задержанного по делу о наркотиках Александра Шинина отпустили под обязательство о явке.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Александра Шинина отпустили под обязательство о явке», – рассказал источник издания.

Напомним, 20 июля стало известно, что бывшего капитана «Трактора» Шинина задержали по делу о наркотиках. По предварительным данным, у него изъяли несколько граммов мефедрона.

После этого «Трактор» уволил его с поста директора по спортивному развитию. 

Согласно ст. 112 УПК РФ, обязательство о явке состоит в письменном обязательстве лица своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом.

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1 комментарий

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Костя Кот
Каиитан Мяу
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