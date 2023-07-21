Шинина отпустили под обязательство о явке. Он был задержан по делу о наркотиках («КП»)
Задержанного по делу о наркотиках Александра Шинина отпустили под обязательство о явке.
Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Александра Шинина отпустили под обязательство о явке», – рассказал источник издания.
Напомним, 20 июля стало известно, что бывшего капитана «Трактора» Шинина задержали по делу о наркотиках. По предварительным данным, у него изъяли несколько граммов мефедрона.
После этого «Трактор» уволил его с поста директора по спортивному развитию.
Согласно ст. 112 УПК РФ, обязательство о явке состоит в письменном обязательстве лица своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом.
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