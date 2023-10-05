Беттмэн сообщил, что вопрос расширения НХЛ не стоит на повестке дня. Хьюстон, Атланта, Квебек и Солт‑Лейк‑Сити заинтересованы

Теги Гэри Беттмэн НХЛ Хоккей

Вопрос расширения НХЛ не стоит на повестке дня.

Об этом сообщил комиссинер лиги Гэри Беттмэн.

По словам Беттмэна, лига продолжает получать «выражения заинтересованности» в расширении со стороны Хьюстона, Атланты, Квебека и Солт‑Лейк‑Сити, но в настоящее время вопрос не стоит на повестке дня совета управляющих. 

«Если получится так, что [какая-то франшиза] будет готова к запуску, я представлю это на рассмотрение владельцам, и мы обсудим вопрос. Но сейчас мы не в том режиме, когда я могу сказать: «Хорошо, если вы заинтересованы в расширении, подавайте заявки, и мы их оценим».

Мы просто получаем сообщения о заинтересованности, и я постоянно провожу встречи по самым разным вопросам. Если кто-то хочет с нами поговорить, мы с ним поговорим», – сказал Беттмэн.

Напомним, за последние шесть лет в НХЛ появились «Вегас» и «Сиэтл».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shulimov82
Если кто-то хочет с нами говорить - мы с ним говорим.
Вот и поговорили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
а давайте Атланту ещё раз
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Якушевич
Нельзя расширять, только уровень лиги будет падать, столько игроков уровня нхл нет. Прошлогоднее Чикаго откровенно ахловским составом играло. 16+16 это предел. Только если перевозить франшизу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий