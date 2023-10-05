Беттмэн сообщил, что вопрос расширения НХЛ не стоит на повестке дня. Хьюстон, Атланта, Квебек и Солт‑Лейк‑Сити заинтересованы
Вопрос расширения НХЛ не стоит на повестке дня.
Об этом сообщил комиссинер лиги Гэри Беттмэн.
По словам Беттмэна, лига продолжает получать «выражения заинтересованности» в расширении со стороны Хьюстона, Атланты, Квебека и Солт‑Лейк‑Сити, но в настоящее время вопрос не стоит на повестке дня совета управляющих.
«Если получится так, что [какая-то франшиза] будет готова к запуску, я представлю это на рассмотрение владельцам, и мы обсудим вопрос. Но сейчас мы не в том режиме, когда я могу сказать: «Хорошо, если вы заинтересованы в расширении, подавайте заявки, и мы их оценим».
Мы просто получаем сообщения о заинтересованности, и я постоянно провожу встречи по самым разным вопросам. Если кто-то хочет с нами поговорить, мы с ним поговорим», – сказал Беттмэн.
Напомним, за последние шесть лет в НХЛ появились «Вегас» и «Сиэтл».
Вот и поговорили.