Потолок зарплат в НХЛ может увеличиться до 87-88 млн долларов

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Потолок зарплат в НХЛ может увеличиться на 4,5 млн долларов.

Об этом сообщил комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

«Финансовое состояние лиги очень хорошее. Наши команды никогда не были так хороши и сильны, и мы с нетерпением ждем начала нового сезона.

Очень предварительный прогноз, но мы считаем, что задолженность по эскроу (специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств – Sports.ru) будет полностью погашена, а потолок будет 87-88 млн долларов в следующем году», – сказал Беттмэн.

В сезоне-2023/24 потолок зарплат составляет 83,5 млн долларов.

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5 комментариев

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ottomann
Миннесота и Тампа вздохнули в облегчении
+4
0
+4
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Александр Сандалов
норм ,два баскетболиста можно вписать вместо всей команды
+5
-1
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Том
Ответ ottomann
Миннесота и Тампа вздохнули в облегчении
Миннесоте этим бы летом, и почти выкуп Паризе и Сутера не заметили бы. Но и так тоже хорошо
0
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Stas_M
Ответ ottomann
Миннесота и Тампа вздохнули в облегчении
А чем для них это важнее чем для других? Именно со следующего сезона. Или просто типа болею за две команды, знаю про них и для них это хорошо?
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Stas_M
Ответ Том
Миннесоте этим бы летом, и почти выкуп Паризе и Сутера не заметили бы. Но и так тоже хорошо
Как можно не заметить выкуп игроков, чьи 14 млн под кепкой, когда кепку увеличивают на 3.5-4.5 млн?
0
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