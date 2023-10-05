Потолок зарплат в НХЛ может увеличиться до 87-88 млн долларов

Потолок зарплат в НХЛ может увеличиться на 4,5 млн долларов.

Об этом сообщил комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

«Финансовое состояние лиги очень хорошее. Наши команды никогда не были так хороши и сильны, и мы с нетерпением ждем начала нового сезона.

Очень предварительный прогноз, но мы считаем, что задолженность по эскроу (специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств – Sports.ru) будет полностью погашена, а потолок будет 87-88 млн долларов в следующем году», – сказал Беттмэн.

В сезоне-2023/24 потолок зарплат составляет 83,5 млн долларов.