Кенневилл и Стэн Боумэн встретились с генменеджерами и тренерами всех клубов НХЛ. Когда Беттмэн разрешит им вернуться к работе – неизвестно
Кенневилл и Боумэн встретились с генменеджерами и тренерами всех клубов НХЛ.
Бывший тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилл и бывший генменеджер клуба Стэн Боумэн встретились с представителями всех клубов лиги.
Встреча прошла в Чикаго. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сказал, что такой саммит перед началом сезона может стать традиционным.
По словам Беттмэна, Кенневилл и Боумэн были приглашены, «чтобы рассказать всем о своем опыте и извлеченных уроках».
Ранее они были отстранены из-за дела Кайла Бича. Экс-форвард «Блэкхокс» сообщил, что в 2010 году стал жертвой домогательств бывшего видеотренера клуба Брэда Олдрича.
Чтобы получить возможность вернуться к работе в НХЛ, Кенневиллу и Боумэну нужно разрешение от Беттмэна.
«Они были здесь добровольно. Им не сказали, что это нужно было делать. Мы сказали: «Если вам нужна возможность выступить, это можно устроить.
Мне еще предстоит принять решение относительно того, целесообразно ли их восстановление и когда это должно произойти. Так что это не тот вопрос, на который я готов ответить прямо сейчас», – сказал Беттмэн.
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