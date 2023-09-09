Кенневилл и Стэн Боумэн встретились с генменеджерами и тренерами всех клубов НХЛ. Когда Беттмэн разрешит им вернуться к работе – неизвестно

Кенневилл и Боумэн встретились с генменеджерами и тренерами всех клубов НХЛ.

Бывший тренер « » и бывший генменеджер клуба встретились с представителями всех клубов лиги.

Встреча прошла в Чикаго. Комиссионер НХЛ сказал, что такой саммит перед началом сезона может стать традиционным.

По словам Беттмэна, Кенневилл и Боумэн были приглашены, «чтобы рассказать всем о своем опыте и извлеченных уроках».

Ранее они были отстранены из-за дела . Экс-форвард «Блэкхокс» сообщил, что в 2010 году стал жертвой домогательств бывшего видеотренера клуба Брэда Олдрича.

Чтобы получить возможность вернуться к работе в НХЛ, Кенневиллу и Боумэну нужно разрешение от Беттмэна.

«Они были здесь добровольно. Им не сказали, что это нужно было делать. Мы сказали: «Если вам нужна возможность выступить, это можно устроить.

Мне еще предстоит принять решение относительно того, целесообразно ли их восстановление и когда это должно произойти. Так что это не тот вопрос, на который я готов ответить прямо сейчас», – сказал Беттмэн.