Федоров о сухом матче Федотова: «Поздравил с достаточно хорошей игрой. Немного было работы, а так еще сложнее»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Барыс Иван Федотов Хоккей

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Барысом» (4:0).

Вратарь ЦСКА Иван Федотов впервые в сезоне сыграл на ноль – в 9-м матче. Он отразил 20 бросков в игре с «Барысом».

– Команду с победой. Спасибо болельщикам за поддержку. Важный для нас был матч в преддверии следующего матча [против СКА] и нашего расположения в таблице. Поэтому рад за те моменты, которые мы показали сегодня в игре, рад, что сыграли на ноль. Надеюсь, что это даст нам задел дальше играть в такой же быстрый, комбинационный хоккей, который выливается в голы.

– Как поздравили Ивана с сухим матчем?

– Поздравил, когда возвращался с видеоинтервью после матча. Отбили кулачки.

– Дают ли сухие матчи больше уверенности? Особенно перед следующим соперником?

– В любом сегменте все матчи, которые ты играешь уверенно и доводишь до победы, помогают. Так как мы не совсем удачно начали сезон, в данный момент я рад, что ребята все 60 минут выполняли то, что они хорошо делают: игра с шайбой и игра без шайбы.

Хочу поздравить Ивана с достаточно хорошей игрой. Немного у него было работы, а так играть еще сложнее, поэтому рад за него, – сказал Федоров.

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