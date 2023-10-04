Федотов про 4:0 с «Барысом»: «Приятно сыграть на ноль, хороший матч. Последние игры придают ЦСКА уверенности»

Иван Федотов подвел итоги матча с «Барысом» (4:0).

– Поздравляем с первым сухим матчем. Какие итоги можно подвести?

– Спасибо за поздравления. Спасибо команде и болельщикам, было приятно играть. Хорошая и солидная игра, мы выполнили установку тренеров. Многое получалось, было пару опасных моментов у наших ворот.

Все играли грамотно, конечно, есть нюансы и детали. Приятно сыграть на ноль, хороший матч. Эта та игра, которой мы должны придерживаться. Готовимся дальше, впереди важный соперник, принципиальная игра. Все в команде в предвкушении.

– Такая победа придает уверенности?

– Безусловно! Последние игры придают нам уверенности. Многие вещи начинают получаться. Я придерживаюсь своей игры, своей рутины. Все вместе выполняем те задачи, которые нам ставят.

– Как налаживается общий язык с игроками обороны?

– Хорошо все играли, повторюсь. Многое поймали ребята на себя. Мы отрабатываем эти нюансы на тренировках. Без ошибок не бывает, нужно мне быть увереннее, обороне также.

Нравится играть клюшкой за воротами, наши защитники хорошо открываются, начинают атаки. С началом комбинаций – приходит уверенность, – сказал вратарь ЦСКА.