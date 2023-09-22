Алексей Терещенко: «ЦСКА 5 лет подряд играет в финале Кубка Гагарина. После такого трудного пути всегда сложно прийти к началу следующего сезона в оптимальных кондициях»
Алексей Терещенко высказался о выступлении ЦСКА на старте сезона.
В 9 матчах команда под руководством Сергея Федорова одержала 3 победы при 6 поражениях
– Чем вы объясняете неровную игру ЦСКА на старте нынешнего сезона?
– Столичные армейцы частенько тяжело вкатываются в сезон. Это связано с тем, что команда вот уже 5 лет подряд играет в финале Кубка Гагарина, выиграв за это время три трофея.
После такого трудного пути хоккеистам всегда сложно прийти к началу следующего сезона в оптимальных кондициях, но они абсолютно точно знают: когда, где и как необходимо добавить. Уверен, что так будет и на этот раз.
Даже при том, что сейчас у команды Сергея Федорова есть абсолютно очевидные проблемы в первых периодах каждого из матчей, это абсолютно поправимо.
– Влияет ли на действия хоккеистов ЦСКА шумиха вокруг дела Ивана Федотова?
– Думаю, что никак не влияет, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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