Федоров о 2:1 с «Локо»: «Дай бог, ЦСКА построит что-то длинное, 5-10 побед. Раньше тренеры видели правильные вещи, но не 60 минут, сегодня – все 60»

Сергей Федоров доволен тем, что ЦСКА не расслаблялся в матче с «Локомотивом».

«Ребят – с хорошей игрой, сыграли все 60 минут. Наших болельщиков – с победой. Я уверен, что они ждали именно такой игры в каждом периоде, все 60 минут. Рад за команду. Постараемся на этом двигаться в правильном направлении.

Хороший для нас был тест. Время пришло. Надеюсь на наш коллектив, что мы продолжим также. Я не думаю, что надо что-то менять в игре, когда команда действует в определенном стиле. Хотя детали важны.

Я думаю, мы стали чуточку мобильнее и злее в некоторых моментах. Выиграли много единоборств и стыков, находились на своих позициях. Все идет от головы.

Ребята – молодцы, настроились и вняли. Дай бог, мы построим что-то более длинное, не одну игру, а две, три, пять или десять побед. Рад за ребят, поддержали друг друга, когда было сложно.

« » – хорошая команда, организованная. Они имели моменты забить. Ваня [ ] где-то подтащил, где-то – поймали на себя. Я надеюсь, что мы правильно воспримем сегодняшний опыт. Непростые сутки-двое у нас были, непростые матчи мы провели. Тренерский штаб видел правильные вещи, но не все 60 минут. Пожелаем взять лучший опыт от сегодняшней игры, чтобы зажечь мозг.

Играть правильно и на результат для нас не большая проблема. А вот в плане психологии мы себя жалели – либо мы от большого желания делали неправильные вещи», – сказал главный тренер после победы со счетом 2:1.