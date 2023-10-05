Форвард «Динамо» Уил: «Не хочу возвращаться в НХЛ, иметь дело с этой лигой. Закулисные игры в Северной Америке осточертели»

Канадский нападающий «Динамо» Джордан Уил не хочет возвращаться в НХЛ.

– Ваш контракт истекает в конце сезона. Уже думали, что будет дальше? Может, рассчитываете на возвращение в ?

– Я не хочу возвращаться в НХЛ, иметь дело с этой лигой. Лига не очень благосклонна к игрокам моей возрастной группы, назовем это так. Здесь я нашел свое место. В «Динамо» у меня все отлично, в Казани все было отлично. Здесь провожу много времени на льду, мне не приходится думать о политике НХЛ.

Вот что я люблю в КХЛ – если ты играешь хорошо, то будешь играть. Независимо от того, кто ты. Здесь нет закулисных игр, что мне осточертело в Северной Америке.

Опыт в России иначе как позитивным назвать не могу. Хочу играть здесь так долго, насколько это возможно, пока не решу перебраться в другое место, – сказал 31-летний нападающий « », набравший 17 (7+10) очков в 14 матчах .