Форвард «Динамо» Уил: «Не хочу возвращаться в НХЛ, иметь дело с этой лигой. Закулисные игры в Северной Америке осточертели»
Канадский нападающий «Динамо» Джордан Уил не хочет возвращаться в НХЛ.
– Ваш контракт истекает в конце сезона. Уже думали, что будет дальше? Может, рассчитываете на возвращение в НХЛ?
– Я не хочу возвращаться в НХЛ, иметь дело с этой лигой. Лига не очень благосклонна к игрокам моей возрастной группы, назовем это так. Здесь я нашел свое место. В «Динамо» у меня все отлично, в Казани все было отлично. Здесь провожу много времени на льду, мне не приходится думать о политике НХЛ.
Вот что я люблю в КХЛ – если ты играешь хорошо, то будешь играть. Независимо от того, кто ты. Здесь нет закулисных игр, что мне осточертело в Северной Америке.
Опыт в России иначе как позитивным назвать не могу. Хочу играть здесь так долго, насколько это возможно, пока не решу перебраться в другое место, – сказал 31-летний нападающий «Динамо», набравший 17 (7+10) очков в 14 матчах КХЛ.
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