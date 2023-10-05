Форвард «Динамо» Уил: «Не хочу возвращаться в НХЛ, иметь дело с этой лигой. Закулисные игры в Северной Америке осточертели»

Теги НХЛ КХЛ Динамо Джордан Уил Чемпионат.com Хоккей

Канадский нападающий «Динамо» Джордан Уил не хочет возвращаться в НХЛ.

– Ваш контракт истекает в конце сезона. Уже думали, что будет дальше? Может, рассчитываете на возвращение в НХЛ?

– Я не хочу возвращаться в НХЛ, иметь дело с этой лигой. Лига не очень благосклонна к игрокам моей возрастной группы, назовем это так. Здесь я нашел свое место. В «Динамо» у меня все отлично, в Казани все было отлично. Здесь провожу много времени на льду, мне не приходится думать о политике НХЛ.

Вот что я люблю в КХЛ – если ты играешь хорошо, то будешь играть. Независимо от того, кто ты. Здесь нет закулисных игр, что мне осточертело в Северной Америке.

Опыт в России иначе как позитивным назвать не могу. Хочу играть здесь так долго, насколько это возможно, пока не решу перебраться в другое место, – сказал 31-летний нападающий «Динамо», набравший 17 (7+10) очков в 14 матчах КХЛ.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Котов
То ли дело у нас, никакого закулисья, все прозрачно. Понимаю его
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mantruck
Глянул его статистику, в НХЛ ему постоянно предоставляли шансы, причём в разных командах. Данное интервью это нормально, наши игроки которые не заиграли в НХЛ тоже нечто подобное несут
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VictorVallecano
Сказал бы как есть, что не вывозишь уровень НХЛ, лол.
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Мешков
Ответ Андрей Котов
То ли дело у нас, никакого закулисья, все прозрачно. Понимаю его
ну он хотя бы поиграл и там и тут, может сравнить) у вас то сколько матчей на счету?
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Мешков
для игрока такого плана и уровня КХЛ лучший вариант. Уил выраженный игровик, технарь, такой игрок должен решать и делать разницу. но чтобы делать это в НХЛ - он должен быть выше уровнем. в 4 звене клуба НХЛ нужны игроки несколько иного плана. типа Пакетта например
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
369
Просто в НХЛ у него нет шансов. А здесь он на своем месте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FaithDevotion
Ответ Андрей Котов
То ли дело у нас, никакого закулисья, все прозрачно. Понимаю его
Справедливости ради, ему-то какое здесь закулисье? Никто его говорить о чём-то не заставляет, в акциях сомнительных типа вставания на колено участвовать не принуждают и прочее
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий