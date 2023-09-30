Сушинский об «Авангарде» после 0:6: «У «Динамо» была целостность, чего не скажешь про Омск. Провалы у всех случаются, сезон длинный»

Теги Авангард Максим Сушинский КХЛ Никита Гусев Динамо Джордан Уил Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский высказался о разгромном поражении «Авангарда» от «Динамо» (0:6).

Омичи потерпели 4-е подряд поражение в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«Бывают всякие игры. Вчерашняя встреча для «Авангарда» получилась провальной. «Динамо» в этом сезоне очень здорово играет: хорошее большинство, связка Гусев – Уил замечательно проявляет себя, набирает очки, а это немаловажно.

У «Динамо» была целостность команды, чего не скажешь про Омск. У всех случаются провальные матчи, тем более сейчас.

Сезон длинный, никто не застрахован от таких моментов», – сказал бывший игрок и президент «Авангарда». 

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