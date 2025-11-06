Селебрини – 6-й игрок до 20 лет в истории НХЛ, набравший 20+ очков за первые 14 матчей сезона. Он повторил достижение Гретцки, Кросби, Айзермана, Троттье и Гэя Стюарта

Макклин Селебрини повторил достижение Уэйна Гретцки и Сидни Кросби в НХЛ.

19-летний нападающий «Сан-Хосе » Макклин Селебрини набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (6:1). На его счету теперь 8+13 за 14 игр.

Селебрини стал шестым хоккеистом младше 20 лет в истории НХЛ с 20 очками и более после 14 игр сезона.

Он повторил достижение Гэя Стюарта (20+ очков за 14 игр в сезоне-1942/43), Брайана Троттье (11 матчей, сезон-1975/76), Стива Айзермана (12 игр, сезон 1984/85), Уэйна Гретцки (12 игр, сезон-1980/81) и Сидни Кросби (13 матчей, сезон-2006/07).

19-летний Селебрини делит с Макдэвидом лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. Форвард «Сан-Хосе» набрал 3 очка, став первой звездой матча с «Сиэтлом»