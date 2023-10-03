Пакетт о перелетах: «В «Тампе» паркуешь машину прямо у самолета и поднимаешься на борт. В НХЛ в это вложено много денег, все на другом уровне. Но и в КХЛ тоже хорошо»

Седрик Пакетт высказался о различиях между КХЛ и НХЛ.

– За год в КХЛ успели уже адаптироваться к лиге в плане перелетов, смены часовых поясов и прочей логистики?

– Думаю, да. На Дальний Восток я ездил только один раз, но думаю, что привык. Нормально переношу перелеты, знаю, как все работает.

– Вы столько лет отыграли в НХЛ и привыкли к лучшей организации процесса. Например, известно, что за океаном проверка багажа и прочие процедуры перед полетом проходят чуть ли не в раздевалке. Затем сразу автобус к трапу и полетели?

– Да, в « » вообще паркуешь машину прямо у самолета и поднимаешься на борт. Только на выезде в Канаду надо еще таможню пройти.

Конечно, этот аспект отличается, но в НХЛ в это вложено много денег. И еда в самолетах великолепная, и обслуживание, как в первом классе. Все на совершенно другом уровне, но и тут тоже хорошо.

– В России можно часами ждать взлета даже профессиональным командам.

– Да, иногда приходиться ждать в аэропорту.

В прошлом году в Минске нам еще всегда надо было проходить таможню, это неудобно. Здесь выезды проще.

– В общем, вас это не бесит?

– В прошлом году бывало, что бесило, когда постоянно проходишь таможню. Для легионеров это занимает очень много времени. Некоторые дни получались очень длинными и выматывающими, но в этом году в России все уже проще.

– Что могла бы перенять полезного у НХЛ, как с организацией перелетов?

– Это большое дело, но на него нужно очень много денег. Что еще? Многие вещи похожи – еда, в отеле нас кормят завтраком и обедом. Многое похоже. В НХЛ уровень, конечно, выше – так у них и денег больше, но остальное похоже.

– Сборы покороче? Пять матчей сыграли – и погнали в сезон.

– Да, это было бы круто! Я не фанат длинных сборов, – с улыбкой сказал форвард « » .