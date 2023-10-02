Александр Пашков: «У «Динамо» впереди много игр, которые ничего не решают. В КХЛ календарь с неясными целями»

Александр Пашков оценил выступление «Динамо» в сезоне-2023/24.

«Динамовцы идут хорошо, по крайней мере в очковом плане. Достаточно уверенно, но впереди еще много игр, которые ничего не решают.

Почему не решают? В КХЛ календарь с неясными целями, не всегда хватает спортивных стимулов в рамках регулярного чемпионата.

У «Динамо» и у других команд есть время, чтобы подготовиться к плей-офф и к решающим стадиям турнира. Большинство «Динамо» радует, и Уил нащупали взаимосвязи при игре в неравных составах.

В итоге у команды добавляется уверенности, а моменты реализуются», – сказал олимпийский чемпион .