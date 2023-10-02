Александр Пашков: «У «Динамо» впереди много игр, которые ничего не решают. В КХЛ календарь с неясными целями»

Теги КХЛ Александр Пашков Никита Гусев Динамо Джордан Уил календарь Чемпионат.com Хоккей

Александр Пашков оценил выступление «Динамо» в сезоне-2023/24.

«Динамовцы идут хорошо, по крайней мере в очковом плане. Достаточно уверенно, но впереди еще много игр, которые ничего не решают.

Почему не решают? В КХЛ календарь с неясными целями, не всегда хватает спортивных стимулов в рамках регулярного чемпионата.

У «Динамо» и у других команд есть время, чтобы подготовиться к плей-офф и к решающим стадиям турнира. Большинство «Динамо» радует, Гусев и Уил нащупали взаимосвязи при игре в неравных составах.

В итоге у команды добавляется уверенности, а моменты реализуются», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

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3 комментария

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Vadoniy
1й раунд ПО убрать, чтобы в ПО выходило по 4 команды с конференции, мотивация быстро появится))
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heivani
Календарь,. одни две встречи проводят между собой, иные - по шесть.Да хоть сделайте тем ,кто проводят по 4-6игр между собой спаренные встречи,хотя бы через день; какой смысл им мотаться между собой от игры к игре ?По крайней мере касаясь Восточных команд.Почему кто-то/касаясь Запада/ должны находиться в более привелигированном положении?
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Огюст
Пашков , цель наверно в каждой игре стараться победить соперника -это должно ложиться бальзамом на души игроков -значит ты лучший ,ты сильнее и это торчит психологически с мальчишеских лет у мужчин и чем игрок играет лучше мастеровитей ,тем больше шансов больше получать !
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