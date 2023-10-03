Пакетт о России: «Некоторые вещи не понять, тут как другой мир. Понял, что это часть жизни. Надо делать свое дело и не задавать вопросов»

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Форвард «Динамо» Седрик Пакетт поделился впечатлениями от жизни в России.

– Главная тема в КХЛ – ситуация вокруг Ивана Федотова. Вы как сторонний человек, как ее воспринимаете, с опаской?

– Даже не знаю… Видел, как об этом писали. Кажется, его дисквалифицировали, но, полагаю, им все равно. Всей истории не знаю и что дальше будет – тоже. Грустно, что он оказался в такой ситуации.

– Как думаете, НХЛ бы могла поступить так же? У них же с КХЛ все еще есть джентльменское соглашение.

– Не знаю, что бы случилось, если бы это НХЛ так сделала… Некоторые вещи в России не понять.

– Что еще не можете о нас понять?

— Даже не знаю, сейчас ничего в голову не приходит. Но, бывает, даже трясешь головой, типа – что происходит? Однако в прошлом году понял, что это просто часть жизни. Тебе надо делать свое дело и не задавать вопросов.

– С другой стороны, прикольно же – приехать на другой конец света, как в другой мир.

– Наверное, прикольно, да. Действительно, тут как другой мир, – сказал форвард «Динамо». 

10 комментариев

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Александр Смирнов
Ответ dosatuy
Интересно, что он конкретно имеет ввиду как другой мир.
когда в магазине спрашивают: вам пакет нужен?
+19
0
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Strannix
У этого парня точно будут истории для подкаста Биссонетта и Уитни))
+18
-1
+17
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memphis
"Тебе надо делать свое дело и не задавать вопросов"

Но парень быстро осознал главный метод для выживания в этой стране)
+8
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Габорик
Интересно, а появился ли у Пакетта пакет с пакетами, как у любого уважающего себя взрослого человека, проживающего на территории России? :)
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+5
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dosatuy
Интересно, что он конкретно имеет ввиду как другой мир.
+1
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Hivaga22
Пакетт уже мыслит, как Тютчев, быстро вписался)
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sam76
неплохой легионер, прилично выглядел в по со ска
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Sever12
Ответ Александр Смирнов
когда в магазине спрашивают: вам пакет нужен?
ну да, он треснет головой и думает, не может быть, черт возьми, откуда все меня знают))
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