Пакетт о России: «Некоторые вещи не понять, тут как другой мир. Понял, что это часть жизни. Надо делать свое дело и не задавать вопросов»

Форвард «Динамо» Седрик Пакетт поделился впечатлениями от жизни в России.

– Главная тема в – ситуация вокруг . Вы как сторонний человек, как ее воспринимаете, с опаской?

– Даже не знаю… Видел, как об этом писали. Кажется, его дисквалифицировали, но, полагаю, им все равно. Всей истории не знаю и что дальше будет – тоже. Грустно, что он оказался в такой ситуации.

– Как думаете, бы могла поступить так же? У них же с КХЛ все еще есть джентльменское соглашение.

– Не знаю, что бы случилось, если бы это НХЛ так сделала… Некоторые вещи в России не понять.

– Что еще не можете о нас понять?

— Даже не знаю, сейчас ничего в голову не приходит. Но, бывает, даже трясешь головой, типа – что происходит? Однако в прошлом году понял, что это просто часть жизни. Тебе надо делать свое дело и не задавать вопросов.

– С другой стороны, прикольно же – приехать на другой конец света, как в другой мир.

– Наверное, прикольно, да. Действительно, тут как другой мир, – сказал форвард « ».