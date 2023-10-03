Седрик Пакетт: «Не думаю, что привыкну к русскому языку. Он очень сложный! Приходится постоянно использовать переводчик»
Форвард «Динамо» Седрик Пакетт считает русский язык очень сложным.
– К чему до сих пор не привыкли [в России]?
– Язык очень сложный.
– Джордан [Уил] вот уже заговорил.
– Да, немного. Менелл хорошо говорит.
– Так он же русский!
– Да, теперь он русский, надо учить язык.
Не думаю, что привыкну к русскому языку. Приходится постоянно использовать переводчик, но в какой-то мере я привык к тому, что не буду полностью понимать язык. Он действительно очень сложный!
Какие-то слова я понимаю, тем более некоторые заимствованы из французского, некоторые – из английского. Я могу понять, о чем идет разговор, но все равно не уверен.
– Над россиянином Менеллом в команде шутят?
– Бывает, но в целом мы почти об этом не говорим. Однако он помогает легионерам с русским. Например, если в ресторане кто-то обратится к нам на русском, мы сразу на него смотрим. Он же русский, пусть нам помогает.
– Он реально хорошо говорит на русском?
– Понимает хорошо. Иногда ему даже удается кого-то удивить. С русским у него порядок.
– Некоторые легионеры действительно хорошо смогли выучить русский. Даррен Дитц, например. Как только у него получилось, язык ведь сложный.
– Да, сложный. В прошлом году Спунер хорошо говорил на русском, брал уроки по языку. И Шон Лалонде тоже немного говорил. Чтобы выучить русский, нужно много времени и усилий. А с нашим расписанием это очень сложно сделать, – сказал форвард «Динамо» Седрик Пакетт.
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