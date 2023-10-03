Седрик Пакетт: «Не думаю, что привыкну к русскому языку. Он очень сложный! Приходится постоянно использовать переводчик»

Форвард «Динамо» Седрик Пакетт считает русский язык очень сложным.

– К чему до сих пор не привыкли [в России]?

– Язык очень сложный.

– [Уил] вот уже заговорил.

– Да, немного. Менелл хорошо говорит.

– Так он же русский!

– Да, теперь он русский, надо учить язык.

Не думаю, что привыкну к русскому языку. Приходится постоянно использовать переводчик, но в какой-то мере я привык к тому, что не буду полностью понимать язык. Он действительно очень сложный!

Какие-то слова я понимаю, тем более некоторые заимствованы из французского, некоторые – из английского. Я могу понять, о чем идет разговор, но все равно не уверен.

– Над россиянином в команде шутят?

– Бывает, но в целом мы почти об этом не говорим. Однако он помогает легионерам с русским. Например, если в ресторане кто-то обратится к нам на русском, мы сразу на него смотрим. Он же русский, пусть нам помогает.

– Он реально хорошо говорит на русском?

– Понимает хорошо. Иногда ему даже удается кого-то удивить. С русским у него порядок.

– Некоторые легионеры действительно хорошо смогли выучить русский. , например. Как только у него получилось, язык ведь сложный.

– Да, сложный. В прошлом году Спунер хорошо говорил на русском, брал уроки по языку. И Шон Лалонде тоже немного говорил. Чтобы выучить русский, нужно много времени и усилий. А с нашим расписанием это очень сложно сделать, – сказал форвард « » .