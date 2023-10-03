Седрик Пакетт: «Не думаю, что привыкну к русскому языку. Он очень сложный! Приходится постоянно использовать переводчик»

Теги КХЛ Динамо Джордан Уил Седрик Пакетт Даррен Дитц Чемпионат.com Бреннан Менелл Хоккей

Форвард «Динамо» Седрик Пакетт считает русский язык очень сложным.

– К чему до сих пор не привыкли [в России]?

– Язык очень сложный.

Джордан [Уил] вот уже заговорил.

– Да, немного. Менелл хорошо говорит.

– Так он же русский!

– Да, теперь он русский, надо учить язык.

Не думаю, что привыкну к русскому языку. Приходится постоянно использовать переводчик, но в какой-то мере я привык к тому, что не буду полностью понимать язык. Он действительно очень сложный!

Какие-то слова я понимаю, тем более некоторые заимствованы из французского, некоторые – из английского. Я могу понять, о чем идет разговор, но все равно не уверен.

– Над россиянином Менеллом в команде шутят?

– Бывает, но в целом мы почти об этом не говорим. Однако он помогает легионерам с русским. Например, если в ресторане кто-то обратится к нам на русском, мы сразу на него смотрим. Он же русский, пусть нам помогает.

– Он реально хорошо говорит на русском?

– Понимает хорошо. Иногда ему даже удается кого-то удивить. С русским у него порядок.

– Некоторые легионеры действительно хорошо смогли выучить русский. Даррен Дитц, например. Как только у него получилось, язык ведь сложный.

– Да, сложный. В прошлом году Спунер хорошо говорил на русском, брал уроки по языку. И Шон Лалонде тоже немного говорил. Чтобы выучить русский, нужно много времени и усилий. А с нашим расписанием это очень сложно сделать, – сказал форвард «Динамо» Седрик Пакетт.

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1 комментарий

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Sobachkin
Мигранты учат, чтобы работать, а эти миллионеры не могут... сложно им...
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