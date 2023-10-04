Дмитрий Квартальнов: «СКА – всегда наш определяющий вектор хоккея. Они стараются брать очень быстрых игроков, идут по моде»

Теги СКА Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Артемий Плешков Хоккей

Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над СКА (4:2).

«Хороший вечер для нас, победили хорошего соперника с «минус два» – это здорово.

Думаю, что мы играли первый период неплохо, но опять в меньшинстве пропустили, «минус два» – это тяжело. СКА поддавил, и во втором периоде наш вратарь помог, дал шанс вернуться в игру. Это здорово, в общем-то, это мы и хотим видеть, молодец.

В третьем периоде довели игру, забили в большинстве. Уже говорил, что не хватало именно таких голов в большинстве, чтобы побеждать. Игра Плешкова? Мы уделяем внимание вратарям противоположных команд, в общем-то здесь, мы все делали как положено.

Ребята смотрели, разбирали его. СКА – это всегда наш определяющий вектор хоккея, они стараются брать очень быстрых игроков, идут по моде, стараются играть вперед.

Молодые ребята – очень серьезного уровня. Роберт Хэмилтон будет играть против «Локомотива» в следующем матче, у нас все ребята в обойме. Дубль Горбунова? Это нормально для Романа, с лидерами, с сильными командами он должен так играть», – сказал тренер минского «Динамо».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Да верно -сейчас принцип игры Ска глядя на их игру -вброс шайбы в зону соперника и что мочи беги ,а этой мочи к концу игры и не хватает , как и комбинационного хоккея по ходу всего матча !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий