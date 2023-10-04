Дмитрий Квартальнов: «СКА – всегда наш определяющий вектор хоккея. Они стараются брать очень быстрых игроков, идут по моде»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над СКА (4:2).

«Хороший вечер для нас, победили хорошего соперника с «минус два» – это здорово.

Думаю, что мы играли первый период неплохо, но опять в меньшинстве пропустили, «минус два» – это тяжело. СКА поддавил, и во втором периоде наш вратарь помог, дал шанс вернуться в игру. Это здорово, в общем-то, это мы и хотим видеть, молодец.

В третьем периоде довели игру, забили в большинстве. Уже говорил, что не хватало именно таких голов в большинстве, чтобы побеждать. Игра Плешкова? Мы уделяем внимание вратарям противоположных команд, в общем-то здесь, мы все делали как положено.

Ребята смотрели, разбирали его. СКА – это всегда наш определяющий вектор хоккея, они стараются брать очень быстрых игроков, идут по моде, стараются играть вперед.

Молодые ребята – очень серьезного уровня. Роберт Хэмилтон будет играть против «Локомотива» в следующем матче, у нас все ребята в обойме. Дубль Горбунова? Это нормально для Романа, с лидерами, с сильными командами он должен так играть», – сказал тренер минского «Динамо».