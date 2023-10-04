Ротенберг после 2:4 с минским «Динамо»: «Лед отличный, благодарность тем, кто его подготовил. По самоотдаче вопросов нет»

Роман Ротенберг дал комментарий после поражения от минского «Динамо» (2:4).

«Замечательная атмосфера, рады здесь играть. Лед отличный, отдельная благодарность тем, кто его подготовил. Ребята старались, было огромное желание. По самоотдаче вопросов нет.

Результат разочаровал, дисциплина подвела, но это из-за усталости, много времени проводим в самолетах. В целом игра была в наших руках, сами привезли шайбы. Подправим дисциплину, победим в следующей игре. У нас есть резервы, но и много травм. Поздравляю « » с победой, отличная команда.

Низкая реализация? Когда не хватает свежести, тяжелее забивать. Надо отметить Колосова, здорово сыграл. Нам нужно работать над реализацией. С точки зрения системы все получается. Молодые ребята должны брать на себя больше ответственности», – сказал тренер .