Ротенберг после 2:4 с минским «Динамо»: «Лед отличный, благодарность тем, кто его подготовил. По самоотдаче вопросов нет»

Теги СКА Динамо Минск Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг дал комментарий после поражения от минского «Динамо» (2:4).

«Замечательная атмосфера, рады здесь играть. Лед отличный, отдельная благодарность тем, кто его подготовил. Ребята старались, было огромное желание. По самоотдаче вопросов нет.

Результат разочаровал, дисциплина подвела, но это из-за усталости, много времени проводим в самолетах. В целом игра была в наших руках, сами привезли шайбы. Подправим дисциплину, победим в следующей игре. У нас есть резервы, но и много травм. Поздравляю «Динамо» с победой, отличная команда.

Низкая реализация? Когда не хватает свежести, тяжелее забивать. Надо отметить Колосова, здорово сыграл. Нам нужно работать над реализацией. С точки зрения системы все получается. Молодые ребята должны брать на себя больше ответственности», – сказал тренер СКА.

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7 комментариев

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Дядя Дрон
Уходи, и не позорься, ромчик
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цэсемьэр
не надо удивляться когда сначала раздаёшь щедрые контракты, а потом их режешь чтобы подписать новую пачку наивных.
это чистая психология, никто не сможет заставить себя играть после такого, особенно под началом клоуна.
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HockeyMan
Ответственности больше должны брать на себя не молодые, а лидеры, которые получают бешеную зарплату. А молодые должны им помогать и прогрессировать.
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Михаил Опякин
Молодые ребята должны брать на себя больше ответственности? Вот это реально смешно, Роман.
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Maksmen1995
Састема то жидкаря пустила))
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личные рекорды это не хоккей
ему надо еще в штаб взять Даню Милохина , одна голова хорошо а полторы лучше, хороший тренерский тандем получится и гастроли веселее будут
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личные рекорды это не хоккей
в этом цирке все артисты представлены, не хватает Запашных с тиграми
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