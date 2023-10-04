Директор «Адмирала» о Серебрякове: «Переговоры длились недолго. На нас вышло руководство СКА, мы пошли навстречу игроку»

Теги СКА Вадим Аверкин Никита Серебряков Адмирал ТАСС Никита Аноховский Дмитрий Бучельников Сергей Иванов Хоккей

Директор «Адмирала» прокомментировал переход Никиты Серебрякова в СКА.

В результате обмена в «Адмирал» перешел нападающий Никита Аноховский. Вратарь Сергей Иванов и форвард Дмитрий Бучельников будут выступать за клуб на правах аренды до конца сезона. Команда также получила права на защитника системы «Вегаса» Даниила Мироманова и денежную компенсацию.

«Переговоры не так давно проходили и длились недолго. На нас вышло руководство СКА, и мы пошли навстречу игроку.

Что касается Иванова и Бучельникова, то это молодые амбициозные игроки, перспективные. Надеемся, что они впишутся в игру команды и помогут нам. Наш главный тренер прекрасно знает Аноховского, поэтому мы включили его в обмен, – сказал спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин.

«Адмирал» получил от СКА около 100 млн рублей. Клуб расторг контракт с Серебряковым перед обменом и выплатил ему зарплату. Чистая прибыль – около 60 млн («Матч ТВ»)

Серебряков перешел в СКА. «Адмирал» получил Аноховского, права на Мироманова и денежную компенсацию, Бучельников и Иванов перейдут в клуб в аренду

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