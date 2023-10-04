Директор «Адмирала» о Серебрякове: «Переговоры длились недолго. На нас вышло руководство СКА, мы пошли навстречу игроку»

Директор «Адмирала» прокомментировал переход Никиты Серебрякова в СКА.

В результате обмена в «Адмирал» перешел нападающий . Вратарь Сергей Иванов и форвард будут выступать за клуб на правах аренды до конца сезона. Команда также получила права на защитника системы «Вегаса» Даниила Мироманова и денежную компенсацию.

«Переговоры не так давно проходили и длились недолго. На нас вышло руководство СКА, и мы пошли навстречу игроку.

Что касается и Бучельникова, то это молодые амбициозные игроки, перспективные. Надеемся, что они впишутся в игру команды и помогут нам. Наш главный тренер прекрасно знает Аноховского, поэтому мы включили его в обмен, – сказал спортивный директор « » Вадим Аверкин.

«Адмирал» получил от СКА около 100 млн рублей. Клуб расторг контракт с Серебряковым перед обменом и выплатил ему зарплату. Чистая прибыль – около 60 млн («Матч ТВ»)

Серебряков перешел в СКА. «Адмирал» получил Аноховского, права на Мироманова и денежную компенсацию, Бучельников и Иванов перейдут в клуб в аренду