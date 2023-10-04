Зарплата Серебрякова в СКА – 50 млн рублей за сезон («Матч ТВ»)

Теги СКА КХЛ Никита Серебряков Матч ТВ деньги Хоккей

Зарплата Никиты Серебрякова в СКА составит 50 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сегодня Никита Серебряков перешел в СКА из «Адмирала». Клуб из Санкт-Петербурга подписал с вратарем контракт сроком на четыре сезона – до 30 апреля 2027 года. 

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний Серебряков провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48. Напомним, он был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в КХЛ.

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8 комментариев

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Венер Кучербаев
Ответ Sever12
они же вот только-только под потолок залезли, откуда там 50 взялось, извольте-с объяснить, что за схему применили на сей раз?!
возможно, контракт Маттсона каким-то образом сейчас не учитывается из-за травмы. а Плешков, как молодой, не учитывается.
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рыжий чёрт
да тут уже не то что потолок пробили . здесь уже крыша протекла
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Sever12
они же вот только-только под потолок залезли, откуда там 50 взялось, извольте-с объяснить, что за схему применили на сей раз?!
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Максим Шмальц
Система теневые натяжные потолки
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йозе марино
ручной канал, выдал новость чтоб адептам пылесоса было легче в комментариях, одного уже на другой ветке заметил))
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Ron Weasley
Потеряли пацана он больше не игрок и в аренду он уйдёт
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Серый
Ответ Венер Кучербаев
возможно, контракт Маттсона каким-то образом сейчас не учитывается из-за травмы. а Плешков, как молодой, не учитывается.
Плешков 2022 года, так что учитывается.
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