Зарплата Серебрякова в СКА – 50 млн рублей за сезон («Матч ТВ»)
Зарплата Никиты Серебрякова в СКА составит 50 млн рублей в год.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Сегодня Никита Серебряков перешел в СКА из «Адмирала». Клуб из Санкт-Петербурга подписал с вратарем контракт сроком на четыре сезона – до 30 апреля 2027 года.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний Серебряков провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48. Напомним, он был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в КХЛ.
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