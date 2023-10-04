Зарплата Серебрякова в СКА – 50 млн рублей за сезон («Матч ТВ»)

Зарплата Никиты Серебрякова в СКА составит 50 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сегодня Никита Серебряков перешел в из «Адмирала». Клуб из Санкт-Петербурга подписал с вратарем контракт сроком на четыре сезона – до 30 апреля 2027 года.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний Серебряков провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48. Напомним, он был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в КХЛ.