Агент Серебрякова о переходе вратаря в СКА из «Адмирала»: «Стороны договорились»

Теги СКА возможные переходы Шуми Бабаев КХЛ Никита Серебряков Адмирал ТАСС Хоккей

«Адмирал» и СКА договорились о переходе вратаря Никиты Серебрякова.

Об этом сообщил агент голкипера Шуми Бабаев.

«Стороны договорились», – ответил Бабаев на вопрос о переходе Серебрякова в СКА.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний Серебряков провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48. Он был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в КХЛ.

Напомним, в межсезонье из «Адмирала» в СКА перешел тренер вратарей Юрий Ключников.

СКА выменяет Серебрякова у «Адмирала» на Бучельникова, Иванова и денежную компенсацию («СЭ»)

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8 комментариев

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ЧакЧак
позор
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Александр Маслов
ещё бы, Ротен всегда возьмёт ,что ему понравиться.
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newyork13
Никитон не видать тебе нхл теперь
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Jaguarrr
СКА эмблему пора менять. Разместить сороку с золотой цепочкой в клюве - гребем всё, что блестит.
0
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