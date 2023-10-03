Агент Серебрякова о переходе вратаря в СКА из «Адмирала»: «Стороны договорились»

«Адмирал» и СКА договорились о переходе вратаря Никиты Серебрякова.

Об этом сообщил агент голкипера .

«Стороны договорились», – ответил Бабаев на вопрос о переходе Серебрякова в СКА.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний Серебряков провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48. Он был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в КХЛ.

Напомним, в межсезонье из «Адмирала» в СКА перешел тренер вратарей Юрий Ключников.

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