Ротенберг о Серебрякове в СКА: «Этот переход пойдет на пользу всему российскому хоккею! Благодарю «Адмирал», они пошли навстречу вратарю»
Роман Ротенберг поприветствовал Никиту Серебрякова в СКА.
«С радостью приветствую Никиту Серебрякова в СКА! Это очень сильный вратарь, у которого есть огромный потенциал для роста.
В прошлом году КХЛ по праву признала Никиту лучшим голкипером сезона. Мы уже работали вместе с ним в сборной России – и этот опыт был замечательным. Я на собственном опыте убедился к том, насколько это талантливый и перспективный голкипер. Теперь будем вместе трудиться, играть и побеждать в СКА!
Хочу выразить огромную благодарность «Адмиралу». Во Владивостоке пошли навстречу вратарю, который отдал более пяти сезонов команде, помог ей добиться лучшего результата в истории. Этот переход пойдет на пользу всему российскому хоккею!
До конца сезона в «Адмирал» отправляются наши ребята Сергей Иванов и Дмитрий Бучельников. Это два молодых таланта, которые способны здорово помочь «морякам» в решении амбициозных задач. Уверен, что парни будут прогрессировать и вернутся в СКА уже зрелыми мастерами.
Желаю Сергею и Диме удачи и прогресса. Еще увидимся и поработаем!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
😂😂😂
А так только два вопроса. Он наестся когда-нибудь? А пока жрет в четыре горла сколько ещё топовой молодёжи угробит хаотичным перемещением между клубами лигами, многочисленными фармами? Полная жесть.
А Серебрякова жаль, этот парень еще не знает, во что ввязался