Ротенберг о Серебрякове в СКА: «Этот переход пойдет на пользу всему российскому хоккею! Благодарю «Адмирал», они пошли навстречу вратарю»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Роман Ротенберг Никита Серебряков Адмирал Дмитрий Бучельников Сергей Иванов Хоккей

Роман Ротенберг поприветствовал Никиту Серебрякова в СКА.

«С радостью приветствую Никиту Серебрякова в СКА! Это очень сильный вратарь, у которого есть огромный потенциал для роста.

В прошлом году КХЛ по праву признала Никиту лучшим голкипером сезона. Мы уже работали вместе с ним в сборной России – и этот опыт был замечательным. Я на собственном опыте убедился к том, насколько это талантливый и перспективный голкипер. Теперь будем вместе трудиться, играть и побеждать в СКА!

Хочу выразить огромную благодарность «Адмиралу». Во Владивостоке пошли навстречу вратарю, который отдал более пяти сезонов команде, помог ей добиться лучшего результата в истории. Этот переход пойдет на пользу всему российскому хоккею!

До конца сезона в «Адмирал» отправляются наши ребята Сергей Иванов и Дмитрий Бучельников. Это два молодых таланта, которые способны здорово помочь «морякам» в решении амбициозных задач. Уверен, что парни будут прогрессировать и вернутся в СКА уже зрелыми мастерами.

Желаю Сергею и Диме удачи и прогресса. Еще увидимся и поработаем!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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34 комментария

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TMTD
Кроме рвотных рефлексов эта новость ничего не вызывает.
+32
-1
+31
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vdksjs
«Этот переход пойдет на пользу всему российскому хоккею!»

😂😂😂
+28
-1
+27
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Dinamik1
Рома как всегда скромничает.Что там российскому хоккею мировому и даже межгалактическому хоккею на пользу.Хоть бы о себе позаботился все о людях и о людях.
+15
0
+15
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Габорик
Обмен на аренду, равнозначно :)
+10
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Dr Gonzo
Каким образом? Ну и жадность, которая доходит просто до какого-то болезненного состояния. Ну забрал ты лучшего вратаря лиги по сути за воздух. Ты ска тебе можно. Ок. Привыкли уже. Но каким жадным и ненасытным надо быть, чтобы имея 4-х вратарей, отдать Иванова только в аренду. Зачем он тебе, ненасытный ты наш?
А так только два вопроса. Он наестся когда-нибудь? А пока жрет в четыре горла сколько ещё топовой молодёжи угробит хаотичным перемещением между клубами лигами, многочисленными фармами? Полная жесть.
+8
0
+8
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bailen
Будет смешно, если Серебряков показывал такой результат, только благодаря закрытому хоккею Тамбиева, а перейдя в СКА с дырявой системой окажется посредственным вратарем. Время покажет
+8
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Machine Head
И чем же переход в Ска пойдет на пользу всему российскому хоккею ? Может хватит уже уничтожать клубы КХЛ своими поборами игроков из команд ?
+7
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йозе марино
"Благодарю Адмирал, что пошёл на встречу и разрешил ограбить себя", прям рейдерский захват, позорище..
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Wladimir Petrovich (port4704)
Ответ Dr Gonzo
Каким образом? Ну и жадность, которая доходит просто до какого-то болезненного состояния. Ну забрал ты лучшего вратаря лиги по сути за воздух. Ты ска тебе можно. Ок. Привыкли уже. Но каким жадным и ненасытным надо быть, чтобы имея 4-х вратарей, отдать Иванова только в аренду. Зачем он тебе, ненасытный ты наш? А так только два вопроса. Он наестся когда-нибудь? А пока жрет в четыре горла сколько ещё топовой молодёжи угробит хаотичным перемещением между клубами лигами, многочисленными фармами? Полная жесть.
Да он пидарас.
+5
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Bogatyrevaaa
А почему только российскому? Там же в обмене еще фигурируют права на японского и корейского хоккеистов. Огромный шаг в развитии всего мирового спорта! Роман Ротенберг буквально голубь мира….
А Серебрякова жаль, этот парень еще не знает, во что ввязался
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Alexander91
«Это сильный вратарь,у которого есть потенциал для роста», но я это исправлю,забыл добавить Ротенберг
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Bartez1986
Всему мировому спорту!
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aleksejsencov7@gmail.com
Такое ощущение, что ротенберга цыгане с обоза сбросили, всё что блестит себе тащит. И ещё раз: Зенит и ска позор отечественного спорта!!!
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barbarian1991
Запомните, если у вас купили что-то, но деньги за покупку заберут через полгода, то это пойдет на пользу в том числе и вам.
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IBAH
Конечно, зачем Адмиралу Серебряков никакой пользы для СКА И РОТЕНБЕРГА!
+2
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Caniball
Никишина - также год назад вытащили из Спартака за пачку хоккеистов.
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Don_Krebs
"Ведь хоккей - это я!", - добавил Ромчик.
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Серый
Твой переход в Гаагу пошел бы на пользу всему российскому хоккею. Только у тебя бездельника есть дело, чтобы якобы думать о российском хоккее, настоящие тренеры думают только о своих клубах.
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Серый
Доля правды в словах ротена есть, конечно. Теперь Мироманов будет из кожи вон лезть в Вегасе, чтобы не поехать во Владик. Вот вам и развитие российского хоккея.
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Венер Кучербаев
Ответ Dinamik1
Рома как всегда скромничает.Что там российскому хоккею мировому и даже межгалактическому хоккею на пользу.Хоть бы о себе позаботился все о людях и о людях.
да даже монгольскому, индийскому, бразильскому и южноафриканскому!!!
+1
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Mac Miller
А может лучше Серебро вернётся зрелым в Адмирал к концу сезона?
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mars
в комментах в тг-канале Йозе добро пошло
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Goodvin55
Ответ Юрий Николаич
С точки зрения логики и здравого смысла это отличный для всех переход .
Кроме того что Адмирал получил баки, в чём отличный переход?
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Юрий Павлов
" потолок" не пробит? или Серебряков за хлеб с водой будет играть?)
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Антон Некрасов
критинище.твое исчезновение пойдет на пользу всему хоккею , а не то что ты трусливое недоразумение пытаешься скупить всех...смачный смарч тебе в лицо
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