Ротенберг о Серебрякове в СКА: «Этот переход пойдет на пользу всему российскому хоккею! Благодарю «Адмирал», они пошли навстречу вратарю»

Роман Ротенберг поприветствовал Никиту Серебрякова в СКА.

«С радостью приветствую в СКА! Это очень сильный вратарь, у которого есть огромный потенциал для роста.

В прошлом году по праву признала Никиту лучшим голкипером сезона. Мы уже работали вместе с ним в сборной России – и этот опыт был замечательным. Я на собственном опыте убедился к том, насколько это талантливый и перспективный голкипер. Теперь будем вместе трудиться, играть и побеждать в СКА!

Хочу выразить огромную благодарность « ». Во Владивостоке пошли навстречу вратарю, который отдал более пяти сезонов команде, помог ей добиться лучшего результата в истории. Этот переход пойдет на пользу всему российскому хоккею!

До конца сезона в «Адмирал» отправляются наши ребята и . Это два молодых таланта, которые способны здорово помочь «морякам» в решении амбициозных задач. Уверен, что парни будут прогрессировать и вернутся в СКА уже зрелыми мастерами.

Желаю Сергею и Диме удачи и прогресса. Еще увидимся и поработаем!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.