Главный арбитр КХЛ о штрафе Ротенберга в матче СКА и «Сибири»: «У нас правила едины для всех. Роман Борисович показывал на монитор, чего нельзя делать»

Главный арбитр КХЛ высказался о малом штрафе Романа Ротенберга в игре с «Сибирью».

Главный тренер СКА получил удаление за разговоры с арбитром в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с новосибирским клубом (1:2).

– Один из моментов, который запомнился всем – это удаление Романа Ротенберга в матче с «Сибирью», когда остался втроем. Расскажите, что он сделал не так в тот момент и за что именно он получил две минуты штрафа?

– Давайте так. У нас правила едины для всех. Там история такова, что Роман Борисович показывал на монитор, чего нельзя делать. Мы говорили всем – и тренерам, и хоккеистам – что открыли куб и видео для показа моментов.

Это было специально сделано для открытости. Но мы сразу же всех предупредили: «Коллеги, не надо рассказывать судьям, указывая на монитор или какой-то гаджет, что им надо идти и смотреть момент». Так делать нельзя. Это карается двумя минутами.

Этим правилом мы пытаемся дать понять хоккеистам, что все сами увидим и не надо за это переживать. Указывать судьям на моменты и давить на них в том числе через монитор – нельзя. Вот и вся история. Не более того.

Поэтому мы и судьям сказали перед началом чемпионата, что если кто-то начинает указывать на монитор, то сразу же давайте за это две минуты, – сказал .

Ротенберг о поражении от «Сибири»: «Просьба к судьям: если просим посмотреть видео – можно посмотреть. Почему не было удаления в моменте с Лайпсиком?»