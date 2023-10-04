Главный арбитр КХЛ о штрафе Ротенберга в матче СКА и «Сибири»: «У нас правила едины для всех. Роман Борисович показывал на монитор, чего нельзя делать»

Теги Сибирь СКА КХЛ Роман Ротенберг Алексей Анисимов судья видеоповторы Чемпионат.com Хоккей

Главный арбитр КХЛ высказался о малом штрафе Романа Ротенберга в игре с «Сибирью».

Главный тренер СКА получил удаление за разговоры с арбитром в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с новосибирским клубом (1:2). 

– Один из моментов, который запомнился всем – это удаление Романа Ротенберга в матче с «Сибирью», когда СКА остался втроем. Расскажите, что он сделал не так в тот момент и за что именно он получил две минуты штрафа?

– Давайте так. У нас правила едины для всех. Там история такова, что Роман Борисович показывал на монитор, чего нельзя делать. Мы говорили всем – и тренерам, и хоккеистам – что открыли куб и видео для показа моментов.

Это было специально сделано для открытости. Но мы сразу же всех предупредили: «Коллеги, не надо рассказывать судьям, указывая на монитор или какой-то гаджет, что им надо идти и смотреть момент». Так делать нельзя. Это карается двумя минутами.

Этим правилом мы пытаемся дать понять хоккеистам, что все сами увидим и не надо за это переживать. Указывать судьям на моменты и давить на них в том числе через монитор – нельзя. Вот и вся история. Не более того.

Поэтому мы и судьям сказали перед началом чемпионата, что если кто-то начинает указывать на монитор, то сразу же давайте за это две минуты, – сказал Алексей Анисимов.

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10 комментариев

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Vićtor Diaź
На самом деле ротенберг указывал на монитор, намекая на то, что он на нём посмотрел 800 матчей и уже достаточно сведущ в вопросах хоккея.
+29
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+28
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diadiasasha59
Ответ Vićtor Diaź
На самом деле ротенберг указывал на монитор, намекая на то, что он на нём посмотрел 800 матчей и уже достаточно сведущ в вопросах хоккея.
😁👍😆🤣
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Whiskeyman
А почему арбитр должен вообще говорить фразу для Ротберга "у нас правила едины для всех"!? Тем самым намекая, что "гений хоккея" все таки не все...)
+2
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Евгений Мешков
надо было еще 5+20 дать за раздербанивание клубов, а также организацию фармов внутри КХЛ
+2
0
+2
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nmnackjbxkasbk
Ответ Vićtor Diaź
На самом деле ротенберг указывал на монитор, намекая на то, что он на нём посмотрел 800 матчей и уже достаточно сведущ в вопросах хоккея.
может уже все 850
+2
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Тихий летун
Указал на монитор средним пальцем)
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Кроманьонец
А также романборисычу нельзя совать арбитру телефон, мол, "командир, щас с тобой человек серьёзный поговорит".
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Machine Head
Роман Борисович думал , что благодаря наличию денег он ровнее других.
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Евгений Исаев
Ответ Vićtor Diaź
На самом деле ротенберг указывал на монитор, намекая на то, что он на нём посмотрел 800 матчей и уже достаточно сведущ в вопросах хоккея.
Ну, это типичная ошибка новичка - он указывал только на монитор, при этом, поочерёдно не указывая двумя пальцами на свои глаза и одним на монитор. Вот сделал бы так - судьи всё поняли бы и показали бы ему большой палец))) А так... извините - нарушил правила Анисимова)))
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Евгений Исаев
Ответ Евгений Мешков
надо было еще 5+20 дать за раздербанивание клубов, а также организацию фармов внутри КХЛ
И измерять 5+20 в годах!)))
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