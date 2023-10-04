Генменеджер «Витязя» о Бараке: «У него слабая статистика для легионера. Но он неравнодушен, в отличие от некоторых игроков»

Генменеджер «Витязя» высказался об игре легионеров команды.

– Что случилось с вашим лучшим защитником ? У него было «+22» в прошлом сезоне, а теперь полезность уже «-11».

– Это не деградация, а наша общекомандная проблема. На нем это тоже сказывается. Джереми много играет, и мы часто проводим время в обороне. Когда проигрываем эти матчи, то он хватает минусы, как и все. Но Руа – действительно хороший защитник.

– « » всегда славился сильными легионерами. Ну ладно, травмирован и не провел пока ни одного матча в сезоне…

– Мы ждем, что он скоро вернется.

– Но ведь с Дереком Бараком вы не угадали. Только 4 (1+3) очка в 13 матчах при полезности «-10». Очень слабо.

– Если сравнивать с , который в позапрошлом сезоне набрал 55 (23+32) очков в 58 матчах – да, не угадали. Но давайте дождемся, когда выйдет Уилсон. Летом в предсезонных матчах у них с Бараком неплохо склеивалось. Была «химия», и выглядели они очень хорошо.

Да, у Барака слабая статистика для легионера. Но он, в отличие от некоторых хоккеистов, неравнодушен. Бьется, старается, несмотря на небольшие габариты, отдается игре до конца. Даже во вчерашнем матче против мощного ЦСКА он выглядел неплохо.

У него возникает много моментов, но с реализацией где‑то не везет. Надеюсь, что Барака прорвет. Но то, что он неравнодушен, – это дорогого стоит. Его можно ставить в пример нашим остальным игрокам, - сказал Игорь Варицкий.