Андрей Коваленко о «Витязе»: «Нужен жесткий тренер со свежим взглядом, который уберет любой блат. Выбор есть – Рябыкин, Белов, Назаров, Светлов»

Андрей Коваленко назвал кандидатов на пост главного тренера «Витязя».

Вчера стало известно, что Александр Завьялов покинул подмосковный клуб по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Тертышный.

Команда идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ с 11 поражениями в 13 играх.

– Кто сможет навести порядок в клубе из Балашихи?

– На мой взгляд, нужен жесткий тренер, который взглянет на команду свежим взглядом, расставит сильнейших, уберет любой блат. Также важен опыт работы в хоккее региона, знание Подмосковья.

Судя по прессе, первый кандидат – Дима Рябыкин, который в последние годы работал как раз в Балашихе – с «Авангардом». Жесткий парень – таким он был на льду, когда мы вместе играли за омский клуб, таким остался и на тренерской скамейке.

Также назову и , они уже работали в « », причем успешно. Еще одна кандидатура – , который примерно в такой же ситуации в свое время взял Мытищи и вывел «Атлант» в плей-офф. Выбор есть.

– По составу этот «Витязь» с обороной во главе с Игорем Головковым (сыном президента клуба Михаила Головкова, 0+0 и «минус 9» в 13 играх – прим. Sports.ru) и с атакой во главе с Никитой Точицким (сыном функционера Андрея Точицкого, 0+0 в 3 играх – прим. Sports.ru) способен претендовать на плей-офф?

– Вопрос с составом – очень спорный. В прошлом сезоне, да и в нынешнем многие задавали вопросы по составу, например, «Торпедо», но Нижний Новгород, тем не менее, вновь один из лидеров КХЛ.

Сегодня в все примерно равны и многое зависит от работы тренеров и менеджеров. Тем более при двухочковой системе и 68 матчах, когда нет больших разрывов в таблице и каждый тур многое меняет. Так что списывать «Витязь» со счетов – рано, – считает олимпийский чемпион.