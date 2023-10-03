Рябыкин может сменить Завьялова на посту тренера «Витязя». Команда проиграла 11 из 13 матчей в сезоне КХЛ

Дмитрий Рябыкин может возглавить «Витязь».

Подмосковный клуб в ближайшее время объявит об увольнении Александра Завьялова с поста главного тренера.

«Витязь» уступил ЦСКА (1:9) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В общей сложности команда проиграла 11 из 13 матчей в текущем сезоне. «Витязь» находится на 11-м месте в таблице Западной конференции.

Как отметил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, главным претендентом на пост главного тренера «Витязя» является Дмитрий Рябыкин, который в прошлом сезоне возглавлял «Авангард», но был уволен спустя месяц после начала регулярного чемпионата.