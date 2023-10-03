Фредрик Клаэссон: «ЦСКА – величайший клуб в Европе, быть его частью – большая честь. Будем стараться выиграть третий Кубок Гагарина подряд»
Фредрик Клаэссон считает ЦСКА величайшим хоккейным клубом в Европе.
30-летний швед проводит второй сезон в составе армейцев.
«ЦСКА – самый большой и величайший клуб в Европе, быть его частью – большая честь. Также клуб за последние два сезона взял два Кубка Гагарина.
Будем стараться выиграть третий кубок подряд», – заявил защитник ЦСКА Фредрик Клаэссон.
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