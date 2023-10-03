Фредрик Клаэссон: «ЦСКА – величайший клуб в Европе, быть его частью – большая честь. Будем стараться выиграть третий Кубок Гагарина подряд»

Фредрик Клаэссон считает ЦСКА величайшим хоккейным клубом в Европе.

30-летний швед проводит второй сезон в составе армейцев.

«ЦСКА – самый большой и величайший клуб в Европе, быть его частью – большая честь. Также клуб за последние два сезона взял два Кубка Гагарина.

Будем стараться выиграть третий кубок подряд», – заявил защитник ЦСКА Фредрик Клаэссон.