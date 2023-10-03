Фредрик Клаэссон: «ЦСКА – величайший клуб в Европе, быть его частью – большая честь. Будем стараться выиграть третий Кубок Гагарина подряд»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Фредрик Клаэссон ТАСС Хоккей

Фредрик Клаэссон считает ЦСКА величайшим хоккейным клубом в Европе.

30-летний швед проводит второй сезон в составе армейцев.

«ЦСКА – самый большой и величайший клуб в Европе, быть его частью – большая честь. Также клуб за последние два сезона взял два Кубка Гагарина.

Будем стараться выиграть третий кубок подряд», – заявил защитник ЦСКА Фредрик Клаэссон.

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7 комментариев

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Mihamoscow
Правду глаголишь , Фредрик , мы только - ЗА 👌🏾
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Грегори Хауз
Ответ Mihamoscow
Правду глаголишь , Фредрик , мы только - ЗА 👌🏾
Кто бы сомневался. А еще вы за прогресс отечественного хоккея. В только вашем лице. И за возвращение во времена совка, когда играла только одна команда, а остальные были для массовки-очки подносить. И победитель был известен заранее. Хорошо да, только вам. Адептам кабинетного политроекта.
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Mihamoscow
Ответ Грегори Хауз
Кто бы сомневался. А еще вы за прогресс отечественного хоккея. В только вашем лице. И за возвращение во времена совка, когда играла только одна команда, а остальные были для массовки-очки подносить. И победитель был известен заранее. Хорошо да, только вам. Адептам кабинетного политроекта.
Ничего себе ты логическую цепочку выстроил , молодец 👏 Ты про адептов Миллера , бездарного Ротенберга лучше выскажись , про ресурс , лоббирование и все такое :)
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дитя лимита
Ответ Mihamoscow
Ничего себе ты логическую цепочку выстроил , молодец 👏 Ты про адептов Миллера , бездарного Ротенберга лучше выскажись , про ресурс , лоббирование и все такое :)
про это болотградные тактично умалчивают) а вообще этот чел просто упоротый адепт из лахта центра, большую дичь чем он может нести только ротенберг
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