Защитник ЦСКА Клаэссон о жизни в Москве: «Ощущаю себя как в Нью-Йорке. Еда превосходная. В России одна из лучших кухонь, думаю»

Теги ЦСКА Рейнджерс КХЛ Фредрик Клаэссон ТАСС Питание Хоккей

Защитник ЦСКА Фредрик Клаэссон сравнил Москву с Нью-Йорком.

30-летний швед проводит второй сезон в составе армейцев. В сезоне-2018/19 он выступал в НХЛ за «Рейнджерс». 

«Я себя тут ощущаю как в Нью-Йорке. Большой город, много болельщиков.

Я обожаю тут рестораны, еда просто превосходная. Я думаю, что в России одна из лучших кухонь», – сказал Клаэссон

21 комментарий

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HockeyMan
Что есть, то есть.
В Москве действительно много где очень вкусно.
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Mihamoscow
Тоже мне сравнил , грязный Нью-Йорк, где мусор не убирают месяцами и крысы обыденность , с Москвой , где чуть ли не с шампунем вымывают город ежедневно …
+17
-9
+8
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boxellevogue
В Москве есть куда потратить, спору нет
+8
-1
+7
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riverman1980
Ответ boxellevogue
В Москве есть куда потратить, спору нет
А также в Петербурге, Казани, Краснодаре, Воронеже и практически любом более менее крупном городе РФ.
+7
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mihany12
Кухня действительно у нас 🔥
В Татарии и Башкирии там вообще смесь татарско-русской кухни это вообще 🔥🔥🔥
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Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
читаю коментарии и сразу видно жителей России и захистников из Незалежной.
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riverman1980
Ответ Давай Так
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А причем здесь Куев?
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Евгений Мешков
Ответ HockeyMan
Что есть, то есть. В Москве действительно много где очень вкусно.
В Калуге тоже кстати, в смысле поесть вкусно, тоже ништяк.
+4
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Евгений Мешков
Ответ HockeyMan
В Калуге от силы одно заведение на уровне, а в Москве есть любая кухня мира, которая не чуть не уступает оригиналу
да ну ты чего, до фига там есть заведений. я подозреваю, что и в других городах , условно областных центрах с общепитом нет никаких траблов.
-----
ну другой вопрос, что ты можешь быть ну таким адским гурманом, что тебе лобстеров каждый день свежих из Испании привозят, и именно из Каталонии например, а всякие там валенсии от которой у тебя изжога, ну тут дааа)
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armageddon123456
Ответ Давай Так
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На одной ступени стоят - одни из лучших городов мира
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Uriah Heep
Все легионеры упорно говорят о ресторанах.
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quaterbackathome
Ответ Евгений Мешков
В Калуге тоже кстати, в смысле поесть вкусно, тоже ништяк.
и в Курске)
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Костя Кот
Ответ HockeyMan
В Калуге от силы одно заведение на уровне, а в Москве есть любая кухня мира, которая не чуть не уступает оригиналу
ты просто не москвич
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