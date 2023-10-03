Защитник ЦСКА Клаэссон о жизни в Москве: «Ощущаю себя как в Нью-Йорке. Еда превосходная. В России одна из лучших кухонь, думаю»
Защитник ЦСКА Фредрик Клаэссон сравнил Москву с Нью-Йорком.
30-летний швед проводит второй сезон в составе армейцев. В сезоне-2018/19 он выступал в НХЛ за «Рейнджерс».
«Я себя тут ощущаю как в Нью-Йорке. Большой город, много болельщиков.
Я обожаю тут рестораны, еда просто превосходная. Я думаю, что в России одна из лучших кухонь», – сказал Клаэссон.
В Москве действительно много где очень вкусно.
В Татарии и Башкирии там вообще смесь татарско-русской кухни это вообще 🔥🔥🔥
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ну другой вопрос, что ты можешь быть ну таким адским гурманом, что тебе лобстеров каждый день свежих из Испании привозят, и именно из Каталонии например, а всякие там валенсии от которой у тебя изжога, ну тут дааа)