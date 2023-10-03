Защитник ЦСКА Клаэссон о жизни в Москве: «Ощущаю себя как в Нью-Йорке. Еда превосходная. В России одна из лучших кухонь, думаю»

Защитник ЦСКА Фредрик Клаэссон сравнил Москву с Нью-Йорком.

30-летний швед проводит второй сезон в составе армейцев. В сезоне-2018/19 он выступал в НХЛ за « ».

«Я себя тут ощущаю как в Нью-Йорке. Большой город, много болельщиков.

Я обожаю тут рестораны, еда просто превосходная. Я думаю, что в России одна из лучших кухонь», – сказал .