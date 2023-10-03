Березкин о Кубке Гагарина: «ЦСКА – криптонит, пройдем их – выиграем. У «Локомотива» достаточно сил и ума для победы»

Максим Березкин назвал ЦСКА криптонитом «Локомотива».

В сезоне-2022/23 ярославцы уступили клубу из Москвы во втором раунде плей-офф (3-4 в серии).

– Ярославль уже более 20 лет без побед в чемпионате. Как вы думаете, почему?

– Философский вопрос. У нас все есть для этого. Возможно, были проблемы в голове. Но я думаю, что с нашим тренером Кубок Гагарина более чем реален.

Все видят, что у «Локомотива» достаточно сил и ума для победы. Почему до этого не выигрывали – нет объяснения. В прошлом году наткнулись на криптонита – ЦСКА. Пройдем их – победим, – сказал нападающий «Локомотива» Максим Березкин.