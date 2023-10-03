Григоренко о 9:1 с «Витязем»: «Очень символично, что на табло в конце горел номер Федорова»

Михаил Григоренко увидел символизм в результате матча ЦСКА и «Витязя» (9:1).

– Приятно, что обе спецбригады забросили свои шайбы, в этом сезоне у нас пока не очень получается игра в большинстве, но сейчас поправили процент реализации. Надеюсь, эта игра даст положительный импульс предстоящим матчам.

Очень символично, что на табло в конце игры горел номер нашего тренера ( большую часть карьеры провел под номером 91 – прим. Sports.ru).

– Второй матч подряд выигрывает более чем уверенно. Может ли это стать причиной того, что команда расслабится в следующих матчах?

– Не о каком расслаблении речи быть не может. Начало сезона оставляет желать лучшего. В нашей команде все взрослые люди, прекрасно все понимаем, в конце недели у нас матч со СКА, будем серьезно к нему готовиться.

– Несмотря на разгромный счет опять не дали вратарю сыграть «на ноль», в чем причина?

– Это стечение обстоятельств, очень жаль, что так получается. Могу сказать, что и в обороне мы очень неплохо сыграли, но шайбы все равно залетают. Сезон длинный, уверен, что ребята еще получат свои «сухари», – сказал форвард армейцев.